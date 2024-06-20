В Правила кредитования внесут изменения

Чтобы простимулировать развитие агропромышленного комплекса Казахстана, соз­дание новых либо расширение действующих произ­водственных мощностей, повышение производительности и конкурентоспособности отрасли, в Министерстве сельского хозяйства РК приняли приказ о внесении изменений в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Изменения охватывают льготное финансирование проектов по 12 направле­ниям. В их числе – проекты по созданию молочно-товарных ферм, птицефабрик мясного направления, предприятий мясного животноводства, овощехранилищ.

Будут также поддержаны сельхозтоваропроизводители, которые нацелены на развитие орошаемого земледелия с использованием современных водосберегающих технологий, открытие промышленных тепличных комплексов, фрукто­хранилищ, рыбоводства, рыбоперерабатывающих предприятий по разделке, племенных репродукторов в птицеводстве, предприятий по дальнейшей глубокой переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе шерсти и шкуры, производству упаковочных материалов.

Предприниматели смогут реализовать свои проекты на кредитные средства по льготной ставке 2,5% до 10 лет. Максимальная сумма займа составит до 5 млрд тенге.