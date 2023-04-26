В Правительстве обсудили ход разработки Дорожной карты предвыборной программы партии "Аманат"
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Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание о ходе разработки Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Аманат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Проект дорожной карты состоит из мероприятий, ориентированных на улучшение качества жизни казахстанцев. Документ будет охватывать все 10 задач, поставленных в предвыборной программе партии.
Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам детально проработать каждый пункт проекта дорожной карты, вопросы финансирования, определить четкие целевые индикаторы и ответственных лиц.