В правительстве обсудили с CITIC Group реализацию дорожных проектов

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов на встрече с председателем Совета директоров CITIC Group Си Гохуа обсудили вопросы реализации совместных казахско-китайских проектов и укрепления сотрудничества в сферах энергетики и промышленности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В настоящее время при участии китайской компании реализуются крупные инфраструктурные проекты по реконструкции автодорог республиканского значения. В частности, строительно-монтажные работы на 24 участках общей протяженностью 1 131 км ведутся на трассах Талдыкорган — Усть-Каменогорск и Караганда — Балхаш.

На сегодняшний день на трассе Талдыкорган – Усть-Каменогорск открыто движение по нижнему слою покрытия на 748 км из 768 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 48%; Караганда-Балхаш – открыто движение по нижнему слою покрытия на протяжении всех 363 км, остаток работ по верхнему слою покрытия составляет 49%.

Вместе с тем, с учетом амбициозных целей по дальнейшей модернизации дорожной инфраструктуры, сторонами был рассмотрен ход реализации проекта по увеличению мощности завода ТОО «СП «CASPI BITUM» до объема 750 тыс. тонн в год. Реализация данного проекта покроет потребность в битуме в разгар строительного сезона.

В ходе обсуждения участники встречи подчеркнули готовность к развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, чистой энергетики, защиты окружающей среды и цифровых технологий.

Справочно: Корпорация «CITIC Group» была основана в 1979 году. CITIC Group в Казахстане реализует проекты в сферах энергетики, химической промышленности, финансов, инфраструктуры и других областях.

#Правительство #Бектенов #CITIC GROUP

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