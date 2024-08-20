В Приаралье приступили к уборке урожая риса

О готовности региона к уборочной кампании и в частности о том, насколько подготовлены к приему урожая зернохранилища, овощные склады и базы, рассказали отрас­левые специалисты региона.

Как уточнили в областном управлении сельского хозяйства, на полях Кызылординской области ранние посевы ряда сельскохозяйственных культур уже собраны полностью. Сейчас в разгаре уборка урожая на кормовых и масличных плантациях, на бахчах и овощных грядках. К приему нового урожая подготовлены зернохранилища местных производителей аграрной продукции.

Поскольку львиная доля фермерских хозяйств области в основном занимается возделыванием риса, сельскохозяйственные формирования обычно хранят рисовый урожай в собственных складах. А у таковых в регионе имеется 216 хранилищ общей вместимостью 551 тыс. тонн зерна.

На складах уже проведены комплексные профилактические меры по дератизации (уничтожению грызунов). Кроме того, сегодня в регионе функционируют 10 овощехранилищ различного назначения и состояния общей мощностью хранения 13,7 тыс. тонн. Шесть складов находятся в областном центре и по одному в Аральском, Сырдарьинском, Жанакорганском и Кармакшинском районах.

В основном это современные склады, оснащенные специальным оборудованием, однако четырем требуется модернизация.

По данным специалистов, для хранения овощной продукции в нормальном температурном режиме на год в целом для области необходимы складские помещения вместимостью 135,5 тыс. тонн. В частности, склады емкостью хранения в 67,8 тыс. тонн на полгода и 33,9 тыс. тонн – на зимний период в межсезонье.

Строятся и новые хранилища. Так, в 2022 году в Жанакорганском районе открыт аграрно-индустриальный комплекс с овощехранилищем общей вместимостью 2 500 тонн. Сейчас в Кызылорде ведется строительство овощехранилища ТОО «Aray Food» общей емкостью четыре тысячи тонн. В него уже доставлено оборудование из Турции.

Завершено сооружение овощехранилища в ТОО «Maa Invest Group» вместимостью 700 тонн, в настоящее время ведутся работы по установке необходимого оборудования.

– В 2025 году в регионе планируется строительство плодо­овощеводческих складов общей вместимостью семь тысяч тонн. В частности, ведутся работы по передаче земельного участка КХ «Qaratau fruits» под возведение плодоовощехранилища вместимостью 5 тысяч тонн. На строительство хранилища в ТОО «Тех­оснастка-Ремсервис» емкостью две тысячи тонн планируется выделить средства путем льготного кредитования. Необходимый для проекта земельный участок уже оформлен, разрабатывается проектно-сметная документация. До следующего года в регионе намечено увеличить общие объемы хранения овощей до 18,5 тысячи тонн и удовлетворить потребность региона в них до 95%, – сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Талгат Дуйсебаев.

В крестьянских хозяйствах Кызылорды урожай выращен на 8 257 гектарах. Фермерами привычно больше всего посеяно риса (3 856 га), остальные площади отведены под пшеницу, сахарное сорго, яровой ячмень, новую и старую люцерну, картофель, овощи, арбузы и дыни.

Как сообщил заместитель акима Кызылорды Пакуатдин Шамуратов, в текущий сезон собрано 379 тонн пшеницы и три тонны ячменя, заготовлено свыше семи тысяч тонн сена люцерны. В нас­тоящее время идет уборка овощей и бахчевых культур.

Урожай риса в городе в основном хранится на крупных рисоочистительных заводах, расположенных на территории областного центра. Среди них полное товарищество «Абзал и К» и товарищества с ограниченной ответственностью – «Маг­жан и К», «Абай Даулет», «Акорда капитал», «Най Мир», «ЖанАрай», «Асыл Дән LTD» и «Кызылорда Курылыс НК».

Всего в областном центре расположено семь складов хранения – в АО «СПК Байконыр» (вместимость 3 250 тонн), торговых домах «Мирас» (3 294 тонны), «Кызылорда» (10 тонн), «Смолл» (40 тонн), «Ажар» и ТОО «Раманов и Ко» (1 200 тонн), товариществах «Жан-Арай» (2 000 тонн) и «Best-Service LTD» (70 тонн).

Один из крупных складов находится при АО «СПК Байконыр». На сегодня на базе этого стабилизационного фонда находится запас продукции в 1 778,2 тонны на сумму 462,7 млн тенге.

Как сообщил председатель правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр» Гизат Абильтай, компания является специализированной организацией, реализующей механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

– Сейчас на базе хранятся, в частности, свыше 781 тонны пшеничной муки, около 30 тонн гречневой крупы, 676 тонн риса, 192 тонны сахара, 45 тонн макаронных изделий, не считая запасов лука, капусты, моркови, картофеля, растительного масла, соли. Продукция по низкой стоимости представлена в 37 социальных магазинах и 17 крупных торговых домах областного центра. Для ежедневного мониторинга цен на продукцию в этих торговых точках ведется постоянный контроль со стороны ответственных работников, утвержденных СПК. На сегодня во всех социальных магазинах по фиксированным, то есть более низким ценам, чем на рынке, продаются 19 социально значимых продовольственных товаров, – отметил Гизат Абильтай.

Кроме того, в социальных магазинах и социальных уголках действует заем на ТОО «Рза-Сүт» при условии ежедневной поставки четырех молочных продуктов по фиксированной цене – кефира, молока, сливочного масла и творога. Точно так же для обеспечения социальных магазинов в поселках Аральск, Шиели, Теренозек и Жалагаш выданы займы на поставку хлебобулочной продукции ИП «Нугманова» и говядины «Оразбердин» и «Кылыш».

Еще пяти субъектам предпринимательства для обеспечения продажи социально значимых продовольственных товаров по фиксированной цене выданы займы в поселке Айтеке-би Казалинского района.

Меры по стабилизации цен на продукты питания находятся на постоянном контроле местных властей. В планах – дополнительно разместить 15 передвижных социальных магазинов в микрорайонах Кызылорды.

Ну а пока в области жатва риса постепенно набирает свои обороты. По прогнозам рисоводов, его планируют собрать не позднее первой декады октября. По данным областного сельхозуправления, для сбора урожая подготовлено 4 440 сельскохозяйственных машин. На регион выделено 8 100 тонн удешевленного дизельного топлива.

Согласно утвержденному графику, местные операторы поставляют солярку и распределяют ее по хозяйствам по цене 247–250 тенге за литр.