В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»

Общество
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Начался масштабный культурологический проект в селе Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области, и продолжится он в восьми сельских библиотеках региона.

фото акимата Сырдарьинского района

Как отметили инициаторы проекта из областного управления культуры, архивов и документации и областной универсальной научной библиотеки им. А. Тажибаева, цель акции «Книжный караван» – пропаганда и формирование культуры чтения, популяризация национальной литературы, духовных ценностей и укрепление связей между библиотекой и читателем. Сельчане ближе познакомятся с традиционными и электронными библиотечными услугами и миром книг. В рамках проекта пройдут книжные выставки, встречи с писателями, конкурсы, эстафеты чтения.

Мероприятие в Наги Ильясова началось с культурной программы «Сыр елі – кітап керуені». В нем приняли участие аким Сырдарьинского района Берик Сарменбаев, поэ­ты, писатели, деятели искусства региона, директора всех сельских библиотек области, читатели-книголюбы.

За популяризацию культуры чтения и вклад в формирование читающей нации наградами отмечены лучшие специалисты библиотечной сферы и активные читатели. Так, ведомственным нагрудным знаком «Почетный библиотекарь Казахстана» награждены Марияш Алиева (Центральная библио­тека Сырдарьинского района) и Кызгалдак Алдабергенова (библио­тека села Ширкейли). Благодарственными письмами руководителя областного управления культуры, архивов и документации отмечены Централизованная библиотечная система Сырдарьинского райо­на, библио­текари Кенжегуль Сейтпанова (село Жетыколь), Гульмайра Асанова и Жанар Оразымбетова (Центральная библио­тека Сырдарьинского района).

Денежные сертификаты в различных номинациях получили: «Лучший читатель» – член Союза журналистов РК, переводчик Бахтияр Мырзаш; «Самый активный читатель» – учитель школы № 131 поселка Теренозек Гульжанар Абилова; «Книголюб» – поэт, член Союза писателей и Союза журналис­тов РК Акторе Ибрагим­улы; «Лучший юный читатель» – ученица школы № 210 поселка Терен­озек Аяулым Курмангазина; «Образцовая читательская семья» – семейство Нагызбековых из села Наги Ильясова.

Далее на творческой встрече «Өлке рухания­ты: жыр мен ойдың тоғысы» о духовности и месте литературы в обществе говорили известная поэтесса, журналист Каршыга Есимсеитова и жыршы Марат Сугирбай. Для молодежной аудитории был организован мастер-класс «Книга. Образование. Цифровые технологии», члены клуба «Книжные черви» провели эстафету «Жастар оқиды». Также состоялась благо­творительная акция «Подари книгу библиотеке».

Спонсорскую поддержку проекту оказали Герой Труда Казахстана Абзал Ералиев, председатель крестьянского хозяйства «БАҚ» Серик Абжалиев, депутат областного маслихата Жумабек Ембергенов.

– «Кітап керуені» объединяет знания, разум, культуру и духовность, – отметил руководитель библиотеки им. А. Тажибаева Сапар Козейбаев. – Такие акции проникают в сердца читателей. Уважение к книге – это уважение к знаниям, ведь величие нации измеряется ее высоким духом и нравственностью. Караванная дорога – длинная, а книжная – вечная.

#акция #Приаралье #Читающая нация #Кітап керуені

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