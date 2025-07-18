16 июня 2025 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства», который охватывает ключевые изменения в Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах, а также в ряде сопутствующих законов (всего 16 нормативных актов). Поправки разработаны в рамках реализации Послания Президента от 1 сентября 2022 года.

Для повышения предсказуемости уголовной политики установлен особый порядок внесения изменений в УК и УПК: теперь они возможны только отдельным законом, не включающим поправки в иные акты. Подписанный Главой государства закон предусматривает четыре основных блока и вводится в действие по истечении 60 календарных дней после его официального опубликования, за исключением норм, касающихся параллельного финансового расследования, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

В новой редакции уголовного законодательства сделан акцент на гуманизацию наказаний. Например, если санкция уголовной статьи не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицу может быть назначено лишение свободы сроком от 20 до 25 лет, женщинам, лицам с инвалидностью 1 или 2 группы, мужчинам свыше 63 лет – от 15 до 20 лет, несовершеннолетним – на 15 лет. Это шаг к более гуманной уголовной политике без потери превентивного эффекта, считают юристы.

– Такие изменения способствуют формированию более справедливой и сбалансированной системы уголовного правосудия, где наказание определяется не формально, а с учетом реальной степени вины и общественной опасности, – говорит юрист Сансызбай Бакулин, подчеркивая важность индивидуального подхода и разумной дифференциации ответственности.

Введено проведение параллельного финансового расследования, направленного на выявление, раскрытие и исследование обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации, получено незаконно, в том числе в результате совершения уголовного правонарушения, или является доходами от этого имущества, а также на установление лиц, причастных к сокрытию преступных активов, отслеживание движения преступных доходов, принятие мер по их аресту, конфискации или возврату законным владельцам. Таким образом, имущество, добытое преступным путем, в чьем бы владении оно ни находилось, будет конфисковано в доход государства.

Ужесточается ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь и здоровье человека. При этом судимость за такие преступления будет погашаться по истечении 8 и 10 лет соответственно после отбытия наказания. Изменены условия применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Например, УДО теперь не применяется к осужденным за пытки.

Принятие закона стало важным шагом в защите прав граж­дан, особенно в отношении женщин и уязвимых групп. Так, введен новый состав – сталкинг (навязчивое преследование), за который предусмотрен штраф до 200 МРП, общественные или исправительные работы до 200 часов или арест до 50 суток. Появилась новая статья «Принуждение к вступлению в брак», уголовная ответственность за такие действия – вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет (если деяние повлек­ло по неосторожности тяжкие последствия).

В целях противодействия интернет-мошенничеству установлена уголовная ответственность за дропперство, с помощью которого мошенники выводят похищенные средства. Наказание за дропперство варьируется от штрафа или исправительных работ до ареста, ограничения или лишения свободы вплоть до 7 лет, с конфискацией имущества. Данные меры направлены на пресечение распространенных схем мошенничества и защиту граждан от втягивания в преступную деятельность.

– Отдельный блок посвящен совершенствованию исполнения наказаний и защиту прав осужденных. Изменения в уголовно-исполнительном законодательстве направлены на гуманизацию условий содержания и технологическое укрепление правопорядка, – поясняет Сансызбай Бакулин.

Так, осужденные за проступки теперь будут содержаться в спецприемниках, а не в СИЗО, что исключает контакт с опасными преступниками и снижает риск криминализации среды. Осужденные с заразными заболеваниями не будут направляться в другие учреждения УИС до выздоровления.

Технологический контроль под­разумевает, что операторы связи обязаны по запросу отключать сотовую связь в учреждениях УИС, а также блокировать полеты дронов над ними. За лицами, освобожденными по УДО из пожизненного срока, будет вес­тись наблюдение с применением электронных средств слежения. Также разрешено расторжение брака с супругом, находящимся в международном розыске более трех лет, независимо от наличия несовершеннолетних детей.

Все эти изменения направлены на усиление защиты конституцион­ных прав личности и соответствуют приоритетам построения справедливого и безопасного государства, резюмирует юрист.