В приоритете работающая молодежь

Представители работающей молодежи, которые жили в арендном жилье, с начала этого года получили уникальную возможность стать участниками программ по региональному ипотечному кредитованию на льготных условиях. Это три основных проекта: «Елорда жастары», «Алматы жастары» и Qamqor, реализуемых в Астане, Алматы и Шымкенте соответственно. Директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жанар Изимбетова рассказала нам об условиях и особенностях упомянутых ипотечных займов.

Несколько лет назад в Казахстане стартовала программа по предоставлению арендного жилья. Главное ее условие заключалось в том, чтобы дать молодым казахстанцам возможность снимать квартиры с минимальными взносами, а большую часть денег копить на приобретение собственного гнездышка. По словам Жанар Изимбетовой, предоставляемое в аренду жилье находится на балансе местных исполнительных органов, а это значит, что по истечении пяти лет (именно на столько лет заключался договор аренды) участники проекта должны освободить квартиры для того, чтобы их можно было передать в пользование другим. Пятилетний срок истекает в марте этого года. В рамках государственной поддержки работающей молодежи представители акиматов Астаны, Алматы и Шымкента совместно с руководством АО «Отбасы банк» подписали соглашение о предос­тавлении льготных ипотек.

– Региональные программы «Елорда жастары», «Алматы жастары» и Qamqor действуют на территориях Астаны,

Алматы и Шымкента соответственно. В Алматы программа работает с 2017 года. Именно там был выдан первый кредит в рамках «Алматы жастары». С того времени 8 155 молодых казахстанских семей стали счастливыми обладателями собственного жилья. С нынешнего года участниками этих программ могут стать представители работающей молодежи. Специально для них созданы льготные условия, – говорит Жанар Изимбетова, отмечая, что у всех трех программ одинаковые условия: максимальная сумма займа до 20 млн тенге, срок кредитования – до 19 лет включительно, первоначальный взнос – 10%, а ставка кредитования – 5% годовых (ГЭСВ от 5,2 до 5,7%).

По словам главы центрального филиала Отбасы банка, в рамках региональных программ для работающей молодежи, живущей в арендном жилье, до недавнего времени лимит суммы займа в Астане составлял 18 млн тенге, но на днях его изменили до 20 млн тенге.

– При желании заемщик может приобре­тать жилье, допустим, за 25 миллионов тенге, но тогда недостающие 5 миллионов клиенту необходимо внести из личных средств. Отмечу, что для работающей молодежи нет требований к объекту недвижимости и возрасту. Это может быть квартира, реализуемая как на первичном, так и вторичном рынках. Главное условие – платежеспособность человека. Но и здесь есть свои нюансы. Допустим, если глава семьи не может подтвердить официальный доход, то это за него может сделать супруга. Ну, или наоборот. В случае необходимости разрешается привлечь до двух созаемщиков, – добавляет Жанар Изимбетова.

Специально для того, чтобы желающие могли получить более точную информацию о программе «Елорда жастары», в здании столичного управления жилья и жилищной инспекции, расположенном по адресу: пр. Респуб­лики, 32, находятся сотрудники банка, которые готовы проконсультировать по возникшим вопросам. Такое решение было принято для удобства и комфорта клиентов. Аналогичный фронт-офис имеется и в Алматы. Он расположен на базе управления развития коммунальной инфраструктуры города по адресу: Медеуский район, пр. Достык, 85.

– Арендное жилье без права выкупа, согласно казахстанскому законодательству, не подлежит приватизации. Как я уже отмечала выше, оно находится на балансе местных исполнительных органов (акиматов). После освобождения его одними арендаторами, оно переходит во временное пользование другому потоку работающей молодежи. Повторюсь, для работающей молодежи, арендовавшей жилье, есть возможность приобрести квартиру или дом в рамках региональных ипотечных продуктов. На сегодняшний день изъявили желание участвовать в программах «Елорда жастары», «Алматы жастары» и Qamqor 1 530 человек. Они первично обратились в банк. Из них платежеспособность подтвердили 597 молодых людей, а одобрение уже получили более 50 клиентов нашего банка, – приводит цифры Жанар Изимбетова.

Как отмечает собеседница, банк всегда идет навстречу потенциальным заем­щикам и при необходимости готов ждать, пока человек, к примеру, решит финансовые вопросы. Зачастую бывает так, что кредитная нагрузка не позволяет воспользоваться теми или иными услугами.

– Возьмем, к примеру, программу «Елорда жастары» в ее стандартном варианте, то есть ту, что рассчитана для всех молодых людей, а не только для работающей молодежи. По ее условиям на момент подачи заявки возраст участника должен составлять до 35 лет включительно, у него должна быть пос­тоянная регистрация в Астане не менее последнего одного года. Отсутствие у клиента и членов его семьи жилья за последние пять лет, официальный стаж работы – не менее последнего одного года, а уровень дохода за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать шесть прожиточных минимумов (в 2025 году это 277 368 тенге). В классическом варианте программы участие могут принимать сотрудники систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы, работники вузов и НИИ, журналисты, а также те, кто трудится в департаментах полиции, по чрезвычайным ситуациям, в коммунальных предприятиях и АО «Казпочта». Максимальная сумма займа здесь составляет до 18 миллионов тенге, – разъясняет директор центрального филиала АО «Отбасы банк».

В момент разработки программы «Елорда жастары», рассчитанной для работающей молодежи, представители столичного акимата и Отбасы банка, как отмечалось выше, создали гибкую систему кредитования: исключен возрастной ценз, требования к профессиям, а платежеспособность может подтвердить как сам заемщик, так и член его семьи. Однако требование к отсутствию жилья на праве собственности за последние пять лет остается прежним.

По словам Жанар Изимбетовой, помимо упомянутых программ для молодежи есть и другие ипотечные продукты. Это «Наурыз», «Наурыз жұмыскер», «Зеленая ипотека», женская ипотека «Ұмай». У каждой из них имеются свои требования. Например, по «Наурызу» отбор заемщиков будет вестись на конкурсной основе и по балльной системе (если заемщик из категории социально уязвимых слоев населения, то ему начисляется 10 баллов; наличие детей – это еще 10 баллов (независимо от их количества); наличие зарегистрированного брака – 5 баллов и так далее). Прием заявок уже стартовал и продлится до 31 марта на сайте банка. Минимальная сумма накопления на депозите должна составлять 2 млн тенге. Ее можно внести единовременно перед подачей заявления. Общая сумма займа может составлять до 36 млн тенге для городов Алматы и Астаны, до 30 млн тенге для остальных регионов. В городах Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах допускается приобретение только первичного жилья. Во всех остальных населенных пунктах возможно приобретение вторичного жилья. В случае если квартира приобретается в черновой отделке, то тогда первоначальный взнос должен составлять 20%, а при чистовой – 10%.

– В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данного во время третьего заседания Национального курултая, разработана программа «Наурыз». Ее ветвью стал еще один проект – «Наурыз жұмыскер», прием заявок по которому стартует 17 марта в рамках Года рабочих профессий. Согласно его условиям, заем выдается по ставкам 7 процентов (ГЭСВ от 7,1 до 9,6 процента) для социально уязвимых категорий граждан и 9 процентов (ГЭСВ от 9,4 до 13 процентов) для всех остальных категорий. В нем могут принимать участие представители сельского, лесного и рыбного хозяйств, горнодобывающей, обрабатывающей промышленностей, разработчики карьеров, а также те, кто трудится в сферах энергетики и водоснабжения, строительства, транспорта и складирования, – резюмирует спикер.