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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутаты считают, что развитие национальных видов спорта способствует сохранению культурного кода народа

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете Мажилиса по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова состоялось тематическое заседание, посвященное вопросам развития национальных видов спорта. В обсуждении приняли участие представители минис­терств туризма и спорта, сельского хозяйства, просвещения, науки и высшего образования, республиканских национальных спортивных федераций и местных исполнительных органов. Напомним, что недавно в Мажилисе рассматривался законопроект, в рамках которого национальные виды спорта выведены в приоритетную категорию.

В ходе заседания вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев­ отметил, что в стране официально зарегистрированы 11 национальных видов спорта, ведется интенсивная работа по их развитию. К управлению федерациями прив­лечены опытные бизнесмены, налажена системная работа. Из бюджета на развитие национальных видов спорта в 2025 году выделено 6 млрд тенге, в том числе из местных – 4,8 млрд, из республиканского – 1,2 млрд тенге.

– У нас большие ожидания от этого документа, мы надеемся, что дальнейшее финансирование, развитие и особое внимание национальным видам спорта будет на другом, более высоком уровне. Развитие мы видим, если растет бюджет, то и количество занимающихся тоже. Сегодня это порядка 700 тысяч детей, – сказал вице-министр.

В своем докладе президент Ассоциации национальных видов спорта Еркебулан Ильясов представил свои предложения по законопроекту. По его словам, в случае принятия нового закона необходимо четко определить правовой статус и роль ассоциации.

– Каждая федерация, получая собственную аккредитацию и финансируя себя самостоятельно, работает независимо. Пока не ясно, чем именно будет заниматься Ассоциация национальных видов спорта. Поэтому мы считаем целесообразным указать в законе, в каком направлении она будет работать, – пояснил Еркебулан Ильясов.

В числе национальных видов спорта – асык ату, аударыспақ, жамбы ату, жекпе-жек, кокпар, қазақ күресі, охота с ловчими птицами, тенге илу, тогызкумалак и другие. В 2024 году Минспорта завершило работу по получению аккредитации респуб­ликанской федерации «Жаппай кокпар» и по организации и контролю игры. Также игра «жаппай кокпар» была признана видом спорта на территории Республики Казахстан и официально внесена в реестр видов спорта. Кроме того, Министерство туризма и спорта совместно с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Казахстана подготовило отчет о сохранении национальных видов спорта, включенных в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, – это охота с ловчими птицами, тогызкумалак, қазақ күресі и асык ату.

Депутат Мажилиса Ардак Назаров поднял вопросы вовлечения молодежи в национальные виды спорта и подготовки специалис­тов в этой сфере.

– Нужно воспитывать патрио­тические качества у городской молодежи, вовлекая их в национальные виды спорта. Организация соревнований среди молодежи – один из способов сохранения нашего культурного кода и воспитания подрастающего поколения в национальном духе. Это не просто спорт, а важный инс­трумент популяризации истории и традиций нашего народа. Поэтому необходимо построить специальные стадионы и нацио­нальные спортивные центры в населенных пунктах, создать сис­тему подготовки тренеров. Мы также должны широко пропагандировать национальные виды спорта через средства массовой информации, – заявил депутат.

В ходе обсуждения депутаты подняли и другие актуальные воп­росы: об укреплении кадрового потенциала отрасли, выделении грантов и субсидий спортивным организациям.

Подводя итоги заседания, председатель комитета Асхат Аймагамбетов подчеркнул необходимость разработки комп­лексной стратегии развития национальных видов спорта и сообщил, что все предложения будут направлены в соответствующие госорганы.

#мажилис #Спорт #национальные виды спорта

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