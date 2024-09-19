В производственной сфере – огромные перспективы

Как отметил Президент, самая насущная задача государства – обеспечение экономики квалифицированными кадрами. Прежде всего предстоит преодолеть нехватку отраслевых специалистов, для чего необходимо осуществить реформу системы технического и профессионального образования.

Об остром дефиците инженеров и квалифицированных рабочих уже многие годы твердят предприниматели, занятые в промышленности, аграрном секторе, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как рассказал в интервью «Казахстанской правде» президент ТОО «Фирма «Бент» (завод выпускает железобетонные шпалы, газоблоки и другую продукцию) Динмухамед Кузиев, жуткий кадровый голод испытывают сегодня промышленные предприятия практически во всех регионах страны. Если так пойдет дальше, опасается бизнесмен, скоро некому будет работать на производстве, а следовательно, наступит экономический спад.

– Думаю, не случайно Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий, отметив важность продвижения в обществе идей трудолюбия и профессионализма, – считает предприниматель. – Мы полны надежд, что следующий год станет переломным моментом, когда не на словах, а на деле будут приняты меры по повышению статуса человека труда, престижа инженеров и рабочих.

Одно из ключевых поручений Президента касается укрепления связи образовательных заведений с реальным сектором экономики. Как уже сообщала «Казахстанская правда», с 2022 года при заводе «Бент» функционирует учебный центр, в стенах которого готовят газосварщиков, токарей-фрезеровщиков, электриков, бетонщиков, представителей ряда других профессий.

По условиям госпрограммы районные службы занятости Алматинской области направляют сюда безработных. Длительность курсов – три месяца, каждый обучающийся получает от государства стипендию в размере 90 тыс. тенге. Параллельно курсантов сразу трудоустраивают на полставки на завод. А это прибавка к стипендии в сумме около 170 тыс. тенге.

Казалось бы, что еще нужно для желающих обрести новую профессию, стабильный заработок? Между тем за два года со дня открытия учебного центра в нем прошли обучение менее 100 человек, основная масса которых (70) сели за парты в текущем году.

– К сожалению, наша молодежь не идет на завод, их больше интересуют торговля, сфера услуг, – сетует мой собеседник. – Суть проблемы – в отсутствии пропаганды работы на производстве. Необходимо запускать бесплатную рекламу в СМИ, социальных сетях, устанавливать баннеры на автотрассах. Этим должны заниматься местные исполнительные органы, поскольку в их интересах развитие экономики в регионах, сокращение безработицы, повышение благосостояния граждан. В производственной сфере есть огромные перспективы для карьерного роста, но об этом мало кто знает.

Еще одно предложение бизнесмена – наладить взаимосвязь между вузами, колледжами и предприятиями, о чем и говорил Глава государства. По информации Динмухамеда Кузиева, согласно статистике учебных заведений, большинство их выпускников трудоустраиваются. Однако нет данных, сколько человек работают на промышленных предприя­тиях и в каких именно секторах.

К слову, коллектив ТОО «Фирма «Бент» и его подраз­делений насчитывает свыше 600 человек. При этом имеется немало вакансий на среднетехнические и технические специальности. Средняя зарплата рабочих – 350 тыс. тенге. Предоставляются соцпакет, бесплатные обеды, осуществляется развозка персонала.