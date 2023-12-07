В пятистороннем формате

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в Совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.

На прошедшем в Москве меро­приятии также присутствовали главы внешнеполитических ведомств: Азербайджана – Джейхун Байрамов, Ирана – Хосейн Амир Абдоллахиян, России – Сергей Лавров и Туркменистана – Рашид Мередов.

Министры обсудили текущие задачи каспийского переговорного процесса, определили приоритетные направления его развития и дальнейшие шаги, направленные на реализацию поручений президентов прикаспийских государств.

– Каспийское море является уникальным экосистемным объектом, и его состояние оказывает прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому сегодня нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности, – заявил Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК также отметил, что Казахстан исходит из необходимос­ти создания механизма контроля над вооружениями в каспийском бассейне, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественный и качественный пределы. В этой связи сторонам было предложено продолжить работу над соглашением о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.

По итогам мероприятия принято заявление министров, в соответствии с которым следующая встреча такого формата состоится в Туркменистане в 2024 году.

В Москве Мурат Нуртлеу также провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Рес­публики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между Казахстаном и Ираном, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Глава МИД РК подчеркнул, что Иран является одним из важных партнеров в регионе и наши страны связывают братские отношения, основанные на культурном и историческом наследии.

– Наш двусторонний политичес­кий диалог продолжает демонст­рировать высокую динамику взаимовыгодного развития, – отметил Мурат Нуртлеу.

Особый акцент был сделан на необходимости активизации торгово-экономических и инвестиционных связей. Стороны согласились с необходимостью принятия конкретных шагов по реализации имеющегося потенциала. Казахстанская сторона выразила готовность расширить перечень экспортируемой продукции на 75 товарных позиций на общую сумму 250 млн долларов.

Главы внешнеполитических ведомств договорились приложить усилия для совместного продвижения взаимовыгодных двусторонних отношений.