В QyzPU разработали автоматизированную систему полива

Образование
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Студентки Казахского национального женского педагогического университета представили инновационный проект по рациональному использованию водных ресурсов. Их стартап «Автоматизированная система полива» был официально презентован в рамках торжественного мероприятия, прошедшего в стенах университета.

Фото: QyzPU

Проект стал результатом ежегодного конкурса Demoday «Startup Tomiris», который проводится в QyzPU уже второй год подряд. В 2024 году победу в конкурсе одержали студентки 3 курса Института физики, математики и цифровых технологий Динара Булкунбек и Амина Иманова.

Научный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информатики Жулдыз Базаева отметила, что основная цель системы  – предложить экологически и технологически эффективное решение в рамках принципов устойчивого развития. Сами авторы подробно рассказали о технических особенностях устройства и принципах его работы.

Разработанная система состоит из нескольких ключевых компонентов: сенсора для измерения температуры и влажности воздуха, датчика влажности почвы, водяного насоса и соленоидных клапанов. Система функционирует автономно, реагируя на погодные условия и уровень влажности почвы, а управление осуществляется через специальное мобильное приложение, доступное на платформах Android и iOS. В приложении предусмотрены режимы включения и выключения, ручного управления и автоматической настройки по расписанию.

«Наша система полностью автоматизирована. Когда почва пересыхает, сенсоры подают сигнал, и процесс полива запускается самостоятельно. Это особенно удобно для людей с ограниченным временем»,  – объяснили авторы проекта.

Кроме технической части, в рамках проекта была проведена работа по благоустройству цветников и внедрён режим полива, адаптированный к климатическим условиям. Это не только способствует охране окружающей среды, но и формирует экологическую культуру среди студентов.

Одним из значимых достижений стало получение свидетельства о государственной регистрации авторского права, что подтверждает инновационный потенциал разработки.

Ректор QyzPU Гулмира Канай выразила уверенность в том, что проект может получить широкое применение на государственном уровне. По её словам, такие инициативы способствуют развитию практических навыков у студентов и мотивируют их решать реальные задачи общества.

 

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