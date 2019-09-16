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В рамках акции #Birge#TazaQazaqstan сотрудники Национального центра экспертизы собрали 83 тонны мусора
"Национальный центр экспертизы" МЗ РК поддержал акцию #Birge#TazaQazaqstan и провел эко-субботники во всех регионах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НЦЭ КККБТУ МЗ РК.

В акции приняли участие около 7 000 сотрудников, силами которых было собрано 83 тонны мусора на прибрежных и пригородных территориях городов, а также сельских округов.

Первыми поддержали челлендж сотрудники центрального аппарата и филиала по г. Нур-Султан. Вооружившись всеми необходимыми средствами, сотрудники очистили от мусора прибрежную зону реки Есиль г. Нур-Султан.

После эко-эстафету центральный аппарат передал региональным филиалам. 14 сентября масштабный эко-челлендж завершился в Туркестанской области.

По словам генерального директора НЦЭ Каната Балыкбаева, подобные акции способствуют тому, чтобы мы ответственно и бережно относились к окружающей нас среде, к природным богатствам и воспитывают в нас экологическую культуру.

"Ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы", – добавил Канат Балыкбаев.

Напомним, ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев объявил в Twitter о запуске акции #Birge #TazaQazaqstan. Министр призвал всех волонтеров, общественных деятелей, членов правительства, экологических активистов и всех неравнодушных граждан принять участие в благородном деле. Данную акцию также поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.




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