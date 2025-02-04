В рамках подготовки к курултаю

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Елена Иванова

В Астане состоялись заседания рабочих секций Национального курултая «Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность» и «Образование и наука».

фото с сайта akorda.kz

Модераторами выступили помощник Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай, министр культуры и информации Аида Балаева и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В работе секций также принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев.

Перед началом заместитель председателя Национального курултая – Государственный советник Ерлан Карин подчеркнул, что ключевые ориентиры работы Национального курултая на этот год были обозначены Главой государства в его январском интервью газете «Ana tili» и в выступлении на расширенном заседании Правительства.

– Сегодня по инициативе и под непосредственным руководством Президента планомерно проводятся очень важные реформы, направленные на укрепление нашей государственности и основ национальной экономики. И мы уже видим их результаты. В стране идет масштабная модернизация инженерных сетей и коммунального хозяйства, – отметил значимость проводимых реформ Ерлан Карин. – Крупные проекты реализуются в энергетической отрасли. Во всех регионах ремонтируются и строятся тысячи автомобильных и железных дорог. В ряде городов реконструированы старые и запущены новые терминалы аэропортов. Во многом благодаря господдержке рекордный урожай в прошлом году собрали наши аграрии. Растут объемы жилищного строительства, в том числе социального жилья.

Как подчеркнул Госсоветник, беспрецедентные усилия государство прилагает для развития науки и образования.

– В обществе методично укрепляется статус педагогов, врачей, ученых, повышается престиж рабочих профессий. Особое внимание уделяется системной поддержке молодежи, развитию массового спорта и креативной индустрии. Все это лишь малая часть уже достигнутых результатов и начатых изменений. Многие реформы, инициированные Главой государства, реализуются при активном участии членов Национального курултая. И это является еще одним свидетельством эффективного взаимодействия государства и общества, – сказал он.

Был обсужден ход реализации инициатив и предложений членов Национального курултая. Кроме того, члены Национального курултая выступили с рекомендациями в сферах укрепления консолидации и гражданского общест­ва, защиты прав человека, культурно-духовного развития, решения социальных вопросов.

В завершение модераторы отметили, что предложенные в ходе обсуждения инициативы будут консолидированы сек­ретариатом Национального курултая в рамках подготовки к четвертому заседанию, сообщила пресс-служба Президента.

#подготовка #Национальный курултай #МКИ

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