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Символично, что торжественная церемония прошла в городском парке Победы, который является своего рода патриотическим центром региона. Здесь у памятника легендарному полководцу Бауыржану Момышулы и «Вечного огня» каждый из солдат срочной службы весеннего призыва, дав клятву на верность Родине, был официально принят в ряды защитников Отечества. Несомненно, выбранное место принесения клятвы накладывает на бойцов еще большую ответственность. Уверен, что каждый из них это почувствовал на себе.

С особенным днем в жизни военнослужащих поздравил командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев, который отметил важность воинского ритуала как напоминание о высокой чести и долге неукоснительно и беззаветно служить государству и народу, особенно под знаменем формирования, названного в честь выдающегося командира панфиловской дивизии.