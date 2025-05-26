В Таразе 245 новобранцев пятой механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы приняли традиционную воинскую присягу, сообщает Kazpravda.kz
Символично, что торжественная церемония прошла в городском парке Победы, который является своего рода патриотическим центром региона. Здесь у памятника легендарному полководцу Бауыржану Момышулы и «Вечного огня» каждый из солдат срочной службы весеннего призыва, дав клятву на верность Родине, был официально принят в ряды защитников Отечества. Несомненно, выбранное место принесения клятвы накладывает на бойцов еще большую ответственность. Уверен, что каждый из них это почувствовал на себе.
С особенным днем в жизни военнослужащих поздравил командующий войсками Регионального командования «Юг» генерал-майор Ержан Ибраев, который отметил важность воинского ритуала как напоминание о высокой чести и долге неукоснительно и беззаветно служить государству и народу, особенно под знаменем формирования, названного в честь выдающегося командира панфиловской дивизии.
– Настоящий патриот и герой Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы – для нынешних военнослужащих не просто символ Победы и личность в истории, а эталон мужества, самоотверженности и профессионализма. И сегодняшние призывники, произнося клятву у его монумента, берут на себя ответственность продолжать славные традиции казахстанской армии, заложенные в военные годы, – подчеркнул генерал-майор Ержан Ибраев.