В результате обильных дождей вышла из берегов река в Восточном Казахстане

Как сообщили в акимате Курчумского района ВКО, сегодня в результате обильных дождей, вода из реки Калгутты вышла из русла и пошла по степи, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акима ВКО

В целях сохранения дороги на 23 км на дороге областного значения "Курчум - Аксуат" вскрыли дорожное полотно для пропуска талой воды. Дорога соединяет населенные пункты Аманат, Жолнускау и Аксуат.

Объездная дорога к селам имеется. Всего в данных населенных пунктах проживают 705 человек.

В настоящее время подвозятся необходимые материалы для восстановительных работ. Они начнутся моментально после спада уровня воды.

На участке находится аким Курчумского района, представители ТОО «ОблШығысЖол», коммунальных предприятий.