Вертолет разбился под Киевом: погибло руководство МВД Украины

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь.

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В Киевской области разбился вертолет с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным на борту. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 18 января, в Броварах разбился вертолет ДСНС (Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям - прим. ред.). В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь. Всего сейчас известно о 16-ти погибших, в том числе двух детей. 9 из них находились на борту вертолета. 22 пострадавших госпитализированы, из них 10 детей", – говорится в его сообщении.

По его словам, все спецслужбы работают на месте. Идет обзор места происшествия.

Как информирует ТАСС, в результате крушения погибли 18 человек, в их числе 3 детей и пилоты.

Отмечается, что 29 человек, в том числе 15 детей, пострадали. Все раненые госпитализированы.