Как возмещают ущерб за погибший при паводках незарегистрированный скот – МСХ

Сельское хозяйство, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В результате наводнения в регионах погибло более 12 тысяч голов скота

Фото: ortcom.kz

Согласно данным МИО, на сегодня в регионах РК численность павших животных составляет 12 450 голов. Такие данные привел вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на пресс-конференции, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, с начала паводкового периода в результате принимаемых мер в регионах на безопасные участки перевезено около 140 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Трупы павших животных были собраны и утилизированы. Ущерб возмещен на 100%.

По его словам, возмещение идет из бюджетных и внебюджетных средств. Если павшие животные были зарегистрированы, компенсация по ним выплачивалась из бюджета.

«Но, так как глава государства поручил выплатить компенсацию за всех животных – и зарегистрированных, и незарегистрированных, мы возместили ущерб по ним из внебюджетных средств – из фондов. Цифры еще будут меняться. На сегодня самый большой ущерб зарегитрирован в Актюбинской области – 3 752 головы и 3 520 – в Костанайской области», – сообщил Бердалин.

Напомним, республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 7 апреля утвердил алгоритм по возмещению стоимости павших в результате паводков сельскохозяйственных животных.

Также разработаны и утверждены правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юрлицам в результате ЧС природного характера в сфере сельского хозяйства.

#паводки #МСХ #компенсация #скот

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