В России стартовали выборы президента

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В регионах РФ началось трехдневное голосование на выборах президента - оно пройдет с 15 по 17 марта, сообщает Интерфакс.

Центризбирком России зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые будет применяться на выборах президента. Оно пройдет в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе. Прием документов для участия в онлайн-голосовании начался 29 января и завершился 11 марта.

Из календарного плана ЦИК следует, что комиссия определит результаты президентских выборов не позднее 28 марта. В территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а в избирательных комиссиях субъектов РФ - не позднее 21 марта.