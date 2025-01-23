В рядах Нацгвардии служат представители более 30 национальностей

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В войсках правопорядка нередко можно встретить военнослужащих разных национальностей. Лидирующие позиции занимают представители русской, узбекской и татарской диаспор, а список завершают этнические эстонцы, греки и камчадалы

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Только в декабре прошлого года в воинскую часть 5512, расположенную в городе Павлодар, прибыли новобранцы корейской, иранской, азербайджанской, уйгурской и курдской национальностей. Все они являются гражданами Казахстана и готовы защищать Родину.

Например, рядовой Алексей Хан, стрелок 1-го отделения 5-го учебного взвода, родился в Кызылорде. После окончания школы он получил образование по специальности «программист» в университете города Наньчан Китайской Народной Республики. Побывав в нескольких странах мира и проработав около года в Южной Корее, он вернулся в Астану, где был призван в армию.

– В декабре 2024 года я был призван в ряды Национальной гвардии. В настоящее время прохожу курс молодого бойца. Нас обучают военной дисциплине и строевой подготовке. В ближайшее время мы примем присягу, – рассказал Алексей Хан.

Несмотря на то, что он недавно пополнил ряды войск правопорядка, молодой солдат с усердием осваивает азы боевой службы. За короткий срок он успел подружиться с ребятами и почувствовать себя частью единого коллектива. О духе боевого братства в воинской части говорит и его сослуживец Рахим Ширалиев.

18-летний Рахим, этнический иранец, родился в Шымкенте, но вырос в Усть-Каменогорске. Недавно он также пополнил ряды гвардейцев.

– В областном центре Восточного Казахстана наша семья занимается строительным бизнесом. После школы я получил профессию строителя в колледже. Сейчас прохожу службу, выполняя свой долг перед Родиной. Командиры заботятся о нас и обучают военному делу. Я рад, что попал именно в Национальную гвардию, – поделился Рахим Ширалиев.

Следует отметить, что, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, на 22 апреля 2024 года в нашей стране проживают представители более 90 этносов. На сегодняшний день представители около 30 из них служат в рядах Национальной гвардии.

#Казахстан #Нацгвардия #национальность

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