В ряде штатов США число жертв от серии торнадо возросло до 32 человек
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Аманжолова Айман
Число жертв серии торнадо в ряде штатов США возросло до 32, десятки человек пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 26 жертвах.
Согласно изданию, смертельные случаи зафиксированы в таких штатах как Алабама, Арканзас, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Миссисипи и Теннесси.
В одном только Теннесси погибли 15 человек.
Пять человек погибли в штате Арканзас, губернатор которого Сара Хакаби Сандерс ранее объявила чрезвычайное положение, заявив, что власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Ее указом к борьбе с последствиями стихии была подключена Национальная гвардия.