В Санкт-Петербурге задержали бежавшего казахстанца

Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества экстрадирован гражданин Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

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Подозреваемый в период с 2019 по 2020-е годы, путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его деньгами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В июле он был задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Петропавловск.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.