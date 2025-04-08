В селах Копа и Актогай прошли соревнования по Қазақ күресі

Спорт
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Турнир посвящен Наурыз мейрамы

Фото предоставлены компанией KAZ Minerals Aktogay

Из-за погодных условий празднование пришлось отложить, но это не испортило жителям сел настроение.

Старт соревнованиям был дан в селе Копа По традиции, компания KAZ Minerals Aktogay стала спонсором соревнований.

После юниоров прошли соревнования среди взрослых в весовой категории до 74 кг. В соревнованиях приняли участие около 30 борцов, спортсмены показали высокое мастерство и силу. В завершение турнира прошли соревнования среди борцов-тяжеловесов Түйе палуан. Поединки подарили зрителям настоящие спортивные эмоции.

Праздник спорта продолжился в поселке Актогай. В турнире приняли участие около 100 подростков. На открытии турнира в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Актогай воспитанникам кружка по Қазақ күресі представители компании KAZ Minerals Aktogay вручила специальные татами, майки для қазақ күресі, а также все необходимое для спорта оборудование, в том числе настольный теннис и беговые дорожки. Это большая поддержка для молодых спортсменов.

После спортсменов младшего возраста, выступили юниоры до 74 кг. В соревнованиях приняли участие около 27 борцов, в которых спортсмены показали высокое мастерство и силу. А завершился спортивный праздник соревнованиями Түйе палуан, в котором сошлись 20 борцов.

Все победители и призеры были награждены денежными призами, дополнительными сертификатами и памятными медалями. По словам организаторов, соревнования приобщили сельскую молодежь к спорту и придают большой импульс развитию национальных видов спорта.

#область Абай #соревнования #қазақ күресі

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