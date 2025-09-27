Авария произошла на оживленном перекрестке областного центра
Инспектор-оператор Центра оперативного управления Департамента полиции области Абай по камерам видеонаблюдения зафиксировал дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Абая и Шакарима с участием маршрутного автобуса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции.
- Прибывшие сотрудники установили, что водитель грузового манипулятора, совершая поворот на разрешающий сигнал светофора, задел краном, сорвавшимся с борта, пассажирский автобус, в салоне которого находились около 20 человек, - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, где после оказания помощи их отпустили домой.
Водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших. Манипулятор водворен на специализированную стоянку.