В Семее манипулятор снес кабину пассажирского автобуса

Происшествия
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Авария произошла на оживленном перекрестке областного центра

Фото: ДП области Абай

Инспектор-оператор Центра оперативного управления Департамента полиции области Абай по камерам видеонаблюдения зафиксировал дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Абая и Шакарима с участием маршрутного автобуса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции.

- Прибывшие сотрудники установили, что водитель грузового манипулятора, совершая поворот на разрешающий сигнал светофора, задел краном, сорвавшимся с борта, пассажирский автобус, в салоне которого находились около 20 человек, - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса получили травмы и  доставлены в медицинское учреждение, где после оказания помощи их отпустили домой.

Водитель грузового автомобиля привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевших. Манипулятор водворен на специализированную стоянку.

#Семей #ДТП #автобус

