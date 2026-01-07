В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Сделано в Казахстане
8
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В областном центре на одном из крупных экспортирующих предприятий – ТОО «Казполиграф» – состоялся торжественный запуск цеха многослойной пищевой картонной упаковки Gable Top. Компания – основной производитель широкого спектра упаковочных материалов в Центральной Азии, полностью покрывающая потребность республики.

Фото пресс-служба акима области Абай

Треть изделий, производимых ТОО «Казполиграф», экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и еще ряд стран. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 30 тыс. тонн бумажной и картонной упаковки, 2 тыс. тонн ламинированной бумаги, 1,5 тыс. тонн упаковочных изделий из полимерной пленки и тысячу тонн прессованной продукции из других видов бумаги и картона. На предприятии трудятся около 700 человек.

Новая производственная линия по выпуску упаковки для молока и других жидких пищевых продуктов – единственный комплекс на территории Евразийского экономического союза и Центральной Азии, сертифицированный по международным стандартам Tetra Pak для производства упаковочных материалов. Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд тенге. В цехе уже налажено производство до 25 млн молочных упаковок Gable Top в месяц. Новая линия позволила создать около 20 рабочих мест.

В минувшем году компания завершила масштабную модернизацию производственных мощностей: было приобретено и установлено современное оборудование, соответствующее европейским стандартам. Это позволило увеличить объемы выпуска примерно в четыре раза и значительно ускорить выполнение заказов.

Выступая на церемонии открытия цеха, аким области Берик Уали отметил, что запуск новой производственной линии – конкретный шаг, направленный на индустриальное развитие регио­на, расширение его экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства.

– Глава государства подчеркивает, что развитие промышленности выступает важнейшим фактором обеспечения устойчивости экономики республики. В этом контексте вклад компании «Казполиграф» значим и ценен, – подчеркнул в приветственной речи Берик Уали.

В минувшем году в области Абай наблюдалось активное развитие промышленного сектора, связанного с переработкой сельскохозяйственного сырья. Есть все основания полагать, что наметившаяся тенденция сохранится и в наступившем 2026 году.

Так, ТОО «Qazaq Astyq Group» планирует в первом квартале 2026 года запустить завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тыс. тонн в год. В районе Жанасемей ведется строительство мясокомбината по переработке говядины, баранины и конины.

Кроме того, до 2028 года планируется ввод в эксплуатацию предприятия ТОО «Eastern Protein» по переработке до 250 тыс. шкур в год и завода ТОО «Ертіс Өнімдері» по ежегодной переработке 36 тыс. тонн молока. Также предусмотрено осуществление трех агропроектов, направленных на переработку масличных культур.

#Семей #Казполиграф #картонная упаковка #Gable Top

Популярное

Все
О времени и о себе
Лирика зимы
Бибисара – в числе претендентов
Большой футбол стартует в феврале
Изъята партия контрафактных подшипников
Снежное Зазеркалье
Люди в белых халатах
В ожидании чуда
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Покоритель космических высот
Он был гордостью Фабричного
С заботой о новорожденных
Возврату подлежит!
Юниоры укрепляют позиции
Выманили два миллиона
Тепло свежего хлеба
Помощь в шаговой доступности
Афера сорвалась в кабинете директора
Эффект от внедрения новейших технологий должен почувствовать каждый
В Нацгвардии начался новый учебный период
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Новая школа – лучшие возможности
Президент наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс»
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год
В глубинке открылись социально значимые объекты
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
Водопровод пришел под Новый год
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву

Читайте также

Масло из Макинска понравилось Европе
Главная ценность промышленного автогиганта
Кристально чист для высокого напряжения
С прицелом на экспорт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]