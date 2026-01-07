Треть изделий, производимых ТОО «Казполиграф», экспортируется в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и еще ряд стран. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 30 тыс. тонн бумажной и картонной упаковки, 2 тыс. тонн ламинированной бумаги, 1,5 тыс. тонн упаковочных изделий из полимерной пленки и тысячу тонн прессованной продукции из других видов бумаги и картона. На предприятии трудятся около 700 человек.

Новая производственная линия по выпуску упаковки для молока и других жидких пищевых продуктов – единственный комплекс на территории Евразийского экономического союза и Центральной Азии, сертифицированный по международным стандартам Tetra Pak для производства упаковочных материалов. Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд тенге. В цехе уже налажено производство до 25 млн молочных упаковок Gable Top в месяц. Новая линия позволила создать около 20 рабочих мест.

В минувшем году компания завершила масштабную модернизацию производственных мощностей: было приобретено и установлено современное оборудование, соответствующее европейским стандартам. Это позволило увеличить объемы выпуска примерно в четыре раза и значительно ускорить выполнение заказов.

Выступая на церемонии открытия цеха, аким области Берик Уали отметил, что запуск новой производственной линии – конкретный шаг, направленный на индустриальное развитие регио­на, расширение его экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства.

– Глава государства подчеркивает, что развитие промышленности выступает важнейшим фактором обеспечения устойчивости экономики республики. В этом контексте вклад компании «Казполиграф» значим и ценен, – подчеркнул в приветственной речи Берик Уали.

В минувшем году в области Абай наблюдалось активное развитие промышленного сектора, связанного с переработкой сельскохозяйственного сырья. Есть все основания полагать, что наметившаяся тенденция сохранится и в наступившем 2026 году.

Так, ТОО «Qazaq Astyq Group» планирует в первом квартале 2026 года запустить завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тыс. тонн в год. В районе Жанасемей ведется строительство мясокомбината по переработке говядины, баранины и конины.

Кроме того, до 2028 года планируется ввод в эксплуатацию предприятия ТОО «Eastern Protein» по переработке до 250 тыс. шкур в год и завода ТОО «Ертіс Өнімдері» по ежегодной переработке 36 тыс. тонн молока. Также предусмотрено осуществление трех агропроектов, направленных на переработку масличных культур.