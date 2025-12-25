Разумеется, предметы, у которых нет практического применения, были, есть и будут в каждом доме, они часто придают ему красоту и уют. Такие предметы быта и стали «героями» новой экс­позиции в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского. Здесь представлены статуэтки из фарфора, кости, металла, гипса, пластика, стекла, керамики, а также вазы и шкатулки, чеканки и деревянные панно, предметы кабинетного и новогоднего декора.

– Немало интересных предметов музей экспонирует впервые. Например, стеклянный сосуд 1920-х годов, внутри которого отлита фигурка лебедя среди камышей. При наливании внутрь воды возникает эффект увеличительного стекла, и тогда можно разглядеть тонкую фигуру птицы в подробностях. Можно долго рассматривать резную шкатулку 1958 года, на каждой стороне которой почти кружевной вязью вырезаны из дерева эпизоды из сказки «Лисичка-сестричка и волк», – рассказывает куратор выставки Алла Белякина.

На выставке можно увидеть большую коллекцию фарфоровых статуэток 1950–1980-х годов. Не менее интересны чеканки, без которых был немыслим интерьер советских квартир, а также «дутые» фотографии в стиле «мемфис» – это эстетика 1980-х, играющая с яркими геометричес­кими фигурами, контрастами и создающая ощущение воздушности благодаря вздутой поверх­ности. Обращают на себя внимание и выполненные из дерева лики африканских богов. Это свое­образный привет из 1970-х, когда Советский Союз наладил связи с Анголой, Мозамбиком, Эфиопией, и в стране стали очень популярны предметы декора в африканской стилистике. Часть из них тоже экспонируется впервые.

Также в преддверии Нового года музей решил показать и елочные игрушки конца XIX и XX веков – из ваты, стекла, картона. Изюминкой этой выставки стала космическая серия елочных игрушек 1960-х годов, в которую входят ракеты и космические спутники, выполненные из стекляруса.

Всего же в музее представлено более трехсот предметов, в разные эпохи придававших нашим домам красоту и уют.