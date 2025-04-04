В городе Семей состоялся личный и командный чемпионат по қазақша күрес на Кубок Главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Соревнование было посвящено памяти 17 воинов внутренних войск МВД РК, погибших 7 апреля 1995 года на таджико-афганской границе. На церемонии открытия участники почтили их память минутой молчания.

– Для нас важно помнить героизм воинов, которые проявили верность присяге и с честью погибли на чужбине. В связи с этим наша главная цель – возродить и популяризировать национальный спорт среди военнослужащих Национальной гвардии, – отметил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии Бауыржан Абжанов.

По словам главного судьи чемпионата, полковника Руслана Жакупекова, в этом году в первенстве принимают участие семь команд. В частности, на соревнования прибыли сборные команды региональных командований "Оңтүстік", "Орталық", "Батыс", "Шығыс", Академии Национальной гвардии и воинских частей 6654 и 5573.

– Уровень этого чемпионата очень высокий, так как в нем участвуют спортсмены, выступающие на мировых аренах. Чемпионат проводится на традиционной основе уже второй год, – отметил Руслан Жакупеков.

Победителей и призеров наградили генерал-майор Бауыржан Абжанов, чемпион Казахстана по қазақшакүрес, мастер спорта международного класса в тяжелом весе по самбо и национальной борьбе Айбек Нұғымаров, а также мастер спорта международного класса по қазақшакүрес, дзюдо и самбо Ерасыл Қажыбаев и другие почетные гости.

По итогам двухдневного чемпионата в командном зачете почетное первое место завоевала команда воинской части 5573, второе местозаняла команда Академии Национальной гвардии, а третье – сборная регионального командования "Оңтүстік".

Призеры были награждены медалями, кубками и нагрудными знаками от имени Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова, а также получили денежные призы от представителей городского акимата.