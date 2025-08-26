Сегодня в Семее прошел региональный гражданский форум на тему: «Государство – бизнес – неправительственные организации: эффективное взаимодействие и партнерство», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат области Абай

Мероприятие посетили аким области Абай Берик Уали, депутат Сената Парламента Бибигуль Жексенбай, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Елдар Сапаров, президент Ассоциации юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева, делегации из других регионов, представители государственных органов, политических партий и общественных объединений.

Выступая на открытии форума, глава региона подчеркнул, что данная встреча является значимой площадкой для конструктивного диалога, взаимопонимания и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом.

«Как известно, в этом году наш регион в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева широко и достойно отметил 180-летний юбилей великого мыслителя – Абая Кунанбаева. Более 50 тысяч гостей прибыли со всех уголков страны. В организации этого масштабного торжества мы ощутили особую поддержку не только со стороны государственных структур, но и бизнес-сообщества и общественных организаций. Как отметил Президент, для развития страны необходимо повышать уровень гражданской активности и укреплять доверительное партнёрство между государством и обществом. Сотрудничество государства, бизнеса и неправительственных организаций – это не только инструмент решения социальных вопросов, но и основа общественной стабильности, единства и взаимного доверия. Мы всегда готовы к открытому диалогу и совместным действиям во имя общих целей. Уверен, что в дальнейшем количество совместных инициатив будет расти и внесёт вклад в развитие региона и повышение благосостояния населения. Желаю успешной работы форуму», – сказал аким области.

В ходе форума участники обсудили вопросы совершенствования сотрудничества между государством, бизнесом и неправительственными организациями, а также уделили внимание актуальным проблемам развития институтов гражданского общества.

Сегодня на территории области активно действуют более 300 общественных организаций. С 2023 года функционирует «Центр поддержки гражданских инициатив», в рамках которого реализуется множество проектов.

В рамках форума представители неправительственных организаций, проявившие активность в различных сферах общественной жизни, были награждены в следующих номинациях: «Лучшее неправительственное организация в сфере правозащитной деятельности», «Лучшее НПО в сфере волонтерской службы», «Лучшее НПО в сфере исследовательской деятельности», «Лучшее НПО в сфере творческой деятельности», «Лучшее НПО в сфере молодежной политики», «Лучшее НПО в сфере защиты прав работников», «Лучшее НПО в сфере здравоохранения», «Лучшее сельское неправительственное организация».