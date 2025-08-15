Средь бела дня в центре Семея устроили поножовщину
Трое человек жестоко избили парня, использовав нож
В Семее возбуждено уголовное дело по факту поножовщины, в результате которой пострадавший госпитализирован, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
– По данному факту возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Пострадавший госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области Абай. – Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС. Сейчас устанавливаются обстоятельства.
По предварительным данным, конфликт произошел на почве возникших неприязненных отношений.