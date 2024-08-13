В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест

По словам представителя застройщика, школа соответствует всем современным стандартам. К новому учебному году здесь оборудуют четыре компьютерных класса. Установлены специальные лифты, оборудован актовый зал. Отдельные спортивные залы предусмотрены для учеников младших и старших классов. Стоимость проекта – 9,2 млрд тенге.

– Социальные проекты в сфере образования – один из прио­ритетов для компании. Мы считаем, что это важно с точки зрения повышения качества жизни в регионах. Мы выделяем гранты для выпускников школ, предоставляем возможность пройти оплачиваемую стажировку выпускникам вузов­ и средних специальных учебных заведений. Запустили программу переподготовки для местных жителей. Укрепляем материально-техническую базу школ и колледжей. Строительство школы в Семее – знаковый проект для компании, мы охватываем начальное и среднее образование, обеспечив непрерывность образовательного процесса. После обретения статуса областного центра город активно развивается, и новая школа поможет закрыть дефицит ученических мест. Мы строим современную школу в соответствии с передовыми стандартами в области образования и комфорта, – отметил руководитель администрации ТОО «KAZ Minerals Management» Галым Аманжолов.

По информации управления образования области Абай, для ликвидации дефицита ученических мест в регионе до 2025 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется построить 11 новых школ на 5 700 мест. В рамках реализации Комплексного плана развития области в 2023–2027 годах запланировано строительство шести малокомплектных школ на 2 600 мест и пристроек еще к шести школам.