В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
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Венера Баталова
корреспондент
11 марта на республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney
- Акмолинская область: автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ» км. 856-917, (гр.Северо-Казахстанской обл.- п.Жаксы).
- Карагандинская область: автодорога «Астана-Караганда-Алматы» км. 1505-1610, (с.Атамекен-п.Аксу-Аюлы).
- Костанайская область: автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 252-340, (гр.Улытауской обл.-г.Аркалык).
- Северо-Казахстанская область: автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-СарыкольКостанай-гр.РФ» км. 795-856, (с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл.).
- Область Улытау: автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 137-252, (с.Улытау-гр.Костанайской обл.).
- Карагандинская область: автодорога «Акчатау – Агадыр – Ортау» – автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау).
- Область Улытау: автодорога «Акчатау – Агадыр – Ортау» – автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 180-195 (граница Карагандинской области – п. Агадыр).
Ориентировочное время открытия дорог – 11 марта в 18:00.