В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах

Автодороги
149
Венера Баталова
корреспондент

11 марта  на республиканских автомобильных дорогах введено ограничение движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney
  • Акмолинская область: автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ» км. 856-917, (гр.Северо-Казахстанской обл.- п.Жаксы).
  • Карагандинская область: автодорога «Астана-Караганда-Алматы» км. 1505-1610, (с.Атамекен-п.Аксу-Аюлы).
  • Костанайская область: автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 252-340, (гр.Улытауской обл.-г.Аркалык).
  • Северо-Казахстанская область: автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-СарыкольКостанай-гр.РФ» км. 795-856, (с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл.).
  • Область Улытау: автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 137-252, (с.Улытау-гр.Костанайской обл.).
  • Карагандинская область: автодорога «Акчатау – Агадыр – Ортау» – автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 0-180 (п. Акчатау – граница области Улытау).
  • Область Улытау: автодорога «Акчатау – Агадыр – Ортау» – автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты» км 180-195 (граница Карагандинской области – п. Агадыр).

Ориентировочное время открытия дорог – 11 марта в 18:00.

#дороги #закрытие #непогода

Популярное

Все
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодежном Кубке мира
Жители Жаркента ощутили ночью землетрясение
Грабителя задержали в Астане
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве
Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
В ряде районов ВКО изменили рабочий график
Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Особому городу – особый статус
Путь творчества – путь новаторства
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Чтобы хищения стали невозможными
Сто спасенных жизней
США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Объединить усилия
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Время людей труда
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах
Еще одна компания добавилась в «черный список» по ремонту д…
Зачем перекрывают республиканские автострады?
Водителей предупредили об ограничении движения на пяти трас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]