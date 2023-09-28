В шаге от спасения

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Андрей Кратенко

Буквально в шаге от двери были найдены безжизненные тела двоих детей и молодой женщины, погибших из-за пожара в Петропавловске.

Фото ДЧС СКО

На канал 101 сообщение о пожаре в частном доме на улице Волочаевской поступило вечером. Через пять минут на место происшествия прибыли расчеты службы пожаротушения ДЧС Северо-Казахстанской области. Деревянное строение к этому времени горело открытым пламенем.

В ходе тушения были обнаружены тела 20-летней женщины, ее годовалого сына и пятилетнего брата мужа погибшей. Все они лежали на веранде возле незапертой двери. До спасения оставалось сделать пару шагов…

В борьбе с огнем были заняты 15 человек личного состава ДЧС и три единицы техники. Площадь пожара составила 19 квадратных метров. «Скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», – сообщил на брифинге руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО Аслан Ахметжанов.

С начала года на территории СКО произошло 448 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12 пожаров меньше. В огне погибли 23 человека, еще 27 – пострадали от отравления угарным газом, 9 из них погибли.

#происшествия #пожар #семья #Петропавловск

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