Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом

Фото: пресс-служба МИД РК

86 избирательных участков в Казахстане и 68 участков в 53 зарубежных странах открылись для голосования в шесть утра, передает Kazpravda.kz. Одними из первых за границей правом голоса на внеочередных выборах президента РК воспользовались наши граждане в Японии и в Корее.

Первым проголосовал казахстанский предприниматель в Токио - Сырымбек Тау.

"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы должны сделать свой выбор и активно участвовать в выборах. Я считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства. Именно поэтому сегодня я решил отдать свой голос за будущее страны", - сказал Тау.

На участке №258 в столице Южной Кореи первым приехал казахстанец Юрий Цой. Он занимается предпринимательской деятельностью в Сеуле более 5 лет.

"Я всегда активно смотрю новости в Казахстане и вижу позитивные изменения в стране. Поэтому сегодня я решил проголосовать на выборах президента Республики Казахстан", - сказал предприниматель.