В Шымкенте чествовали увольняемых в запас гвардейцев

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На строевом плацу воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК прошло торжественное мероприятие по случаю увольнения в запас солдат призыва 2-2023, отслуживших установленный срок службы

Фото: пресс-служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК

Всего отправляются домой более 400 военнослужащих срочной службы, прибывших из разных регионов страны.

На мероприятии присутствовали командование бригады, солдаты срочной службы и ветераны войск правопорядка. В ходе церемонии были произнесены теплые слова благодарности за службу и преданность Родине. Командиры подчеркнули, что каждый из солдат внес свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в стране, выполняя служебно-боевые задачи.

За отличные показатели в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину отличившиеся за время службы солдаты были награждены грамотами и нагрудными знаками, их родителям направлены благодарственные письма. К слову, 38 солдатов получили сертификаты о поступлении в высшее учебное заведение на бесплатной основе.

- Сегодня мы провожаем наших военнослужащих, которые достойно исполнили свой конституционный долг. Вы стали частью большой семьи и оставили о себе только положительные воспоминания, - отметил командир бригады полковник Марат Рахпанов, обращаясь к военнослужащим.

Солдаты, в свою очередь, выразили благодарность своим командирам и сослуживцам за поддержку и дружескую атмосферу, которая царила в части.

- Служба в Нацгвардии стала для нас не только испытанием, но и важным этапом в жизни. Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в защиту нашей страны и обеспечение безопасностей наших граждан, - сказал уроженец Алматы рядовой Диас Бакытжан.

В завершение церемонии подразделения части прошли торжественным маршем перед убывающими домой военнослужащими.

 

#армия #Шымкент #солдат #Нацгвардия

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