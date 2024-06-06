В Шымкенте почтили память погибших гвардейцев Свежий выпуск 6 июня 2024 г. 4:16 2 Любовь Доброта В воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК прошла акция «Мәңгілік сапта» в память о военнослужащих, погибших во время террористической атаки, совершенной в 2016 году в Актобе. фото пресс-службы регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД РК Собрание началось с минуты молчания в память о погибших. После к личному составу обратился начальник штаба – первый заместитель командира бригады полковник Толеген Шыныбеков. Он напомнил о том, как 5 июня 2016 года группа экстремистов, в состав которой входили 17 человек, напала на два оружейных магазина в городе. Боевики попытались проникнуть и на оружейный склад, находящийся на территории воинской части 6655 Национальной гвардии. В результате столкновения с вооруженным противником, проявив мужество и самоотверженность при отражении нападения на военный городок, шестеро военнослужащих этой воинской части получили ранения различной степени тяжести, а трое погибли на месте происшествия. Это – майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев, рядовой Досбол Сапар. – Горечь невосполнимой утраты переполняет наши сердца! Мы потеряли истинных патриотов, профессионалов военного дела, достойных сынов Отечества при исполнении служебного долга, – подчеркнул полковник Толеген Шыныбеков. – Они честно, добросовестно и до конца выполнили свой воинский долг. В мероприятии, посвященном памяти погибших военнослужащих, также приняли участие ветераны Национальной гвардии Журсинбай Сейдалиев и Айдарбек Утебеков. #гвардейцы #акция #память #Нацгвардия #Мәңгілік сапта