В Шымкенте почтили память погибших гвардейцев

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Любовь Доброта

В воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК прошла акция «Мәңгілік сапта» в память о военнослужащих, погибших во время террористической атаки, совершенной в 2016 году в Актобе.

фото пресс-службы регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД РК

Собрание началось с минуты молчания в память о погибших. После к личному составу обратился начальник штаба – первый заместитель командира бригады полковник Толеген Шыныбеков. Он напомнил о том, как 5 июня 2016 года группа экстремистов, в состав которой входили 17 человек, напала на два оружейных магазина в городе. Боевики попытались проникнуть и на оружейный склад, находящийся на территории воинской части 6655 Национальной гвардии.

В результате столкновения с вооруженным противником, проявив мужество и самоотверженность при отражении нападения на военный городок, шестеро военнослужащих этой воинской части получили ранения различной степени тяжести, а трое погибли на месте происшествия. Это – майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев, рядовой Досбол Сапар.

– Горечь невосполнимой утраты переполняет наши серд­ца! Мы потеряли истинных патриотов, профессионалов военного дела, достойных сынов Отечества при исполнении служебного долга, – подчеркнул полковник Толеген Шыныбеков. – Они честно, добросовестно и до конца выполнили свой воинский долг.

В мероприятии, посвященном памяти погибших военнослужащих, также приняли участие ветераны Национальной гвардии Журсинбай Сейдалиев и Айдарбек Утебеков.

#гвардейцы #акция #память #Нацгвардия #Мәңгілік сапта

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