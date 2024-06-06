В Шымкенте почтили память погибших гвардейцев

Собрание началось с минуты молчания в память о погибших. После к личному составу обратился начальник штаба – первый заместитель командира бригады полковник Толеген Шыныбеков. Он напомнил о том, как 5 июня 2016 года группа экстремистов, в состав которой входили 17 человек, напала на два оружейных магазина в городе. Боевики попытались проникнуть и на оружейный склад, находящийся на территории воинской части 6655 Национальной гвардии.

В результате столкновения с вооруженным противником, проявив мужество и самоотверженность при отражении нападения на военный городок, шестеро военнослужащих этой воинской части получили ранения различной степени тяжести, а трое погибли на месте происшествия. Это – майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев, рядовой Досбол Сапар.

– Горечь невосполнимой утраты переполняет наши серд­ца! Мы потеряли истинных патриотов, профессионалов военного дела, достойных сынов Отечества при исполнении служебного долга, – подчеркнул полковник Толеген Шыныбеков. – Они честно, добросовестно и до конца выполнили свой воинский долг.

В мероприятии, посвященном памяти погибших военнослужащих, также приняли участие ветераны Национальной гвардии Журсинбай Сейдалиев и Айдарбек Утебеков.