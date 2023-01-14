В Шымкенте солдат-срочник оказался в психиатрической больнице

Происшествия
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Родственники требуют разобраться.

Фото: Kazpravda.kz

Призывник из Кызылорды, который проходит службу в артиллерийской дивизии в Шымкенте, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родственники  утверждают, что парень был  абсолютно здоров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на КТК

Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай неожиданно попал в психиатрическую больницу. От таких новостей родные, которые навещали его всего пять дней назад, пришли в ужас. Говорят, он был абсолютно здоров.

"Такое разве возможно, чтобы человек за два дня с ума сошел?! Он как сумасшедший. Его, видимо, избивали, запугали, чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. За два дня здорового ребенка положить в больницу, что за изверги?!", - говорит сестра Салтанат Тыныштыкбай. 

Родные солдата требуют, чтобы в случившемся разобрались в военной прокуратуре и, самое главное, изучили видео с камер наблюдения. 

Призванный из Кызылорды 20-летний Самрат Тыныштыкбай отслужил большую часть срока – восемь месяцев. На прошлой неделе его навещали бабушка и мама, и, по их словам, он был адекватен. И вдруг семье сообщили, что Самрата положили в психиатрическую больницу. В самой части пока не понимают, что могло случиться. 

"Мы заметили 11 января на утреннем построении. Не выполняет приказ. Он сам по себе стоит и говорит сам с собой. Или, когда в строю, начинает кричать. Сам по себе. Неожиданно начинает песни петь. Когда мы все в строю, он не подчиняется порядку", - пояснил командир артиллерийского дивизиона войсковой части 35748 Адлет Кенжебеков. 

По словам врачей,  при поступлении у пациента были нарушения психического состояния. В настоящее время проводятся обследования и лечение. Окончательный диагноз выставят в течение 10 дней, после врачебного комиссионного осмотра.

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