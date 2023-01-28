В Шымкенте за получение взяток задержаны работники Комитета лесного хозяйства и животного мира

Общество
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Ряд должностных лиц Комитета лесного хозяйства и животного мира изобличены в коррупции, 
передает Кazpravda.kz со ссылкой на ANTIKOR.

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, ряда его подчиненных, а также руководителя Управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета. 

Чиновников подозревают в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток.

"В настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении ведомства.

#Шымкент #взятка #Антикоррупционная служба

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