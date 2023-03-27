В Шымкенте задержали закладчицу наркотиков
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У женщины изъяли 300 граммов синтетического наркотика.
Полицейские Шымкента задержали 26-летнюю гражданку, планировавшую распространить наркотики в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.
Как сообщили в пресс-службе ДП, 8 свертков с наркотическими средствами обнаружено при проверке кармана задержанной. Их она планировала спрятать в тайниках на территории города.
«Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 300 граммов», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день по данному факту проводится расследование.
Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.