В Шымкенте задержали закладчицу наркотиков

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Шымкента задержали 26-летнюю гражданку, планировавшую распространить наркотики в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе ДП, 8 свертков с наркотическими средствами обнаружено при проверке кармана задержанной. Их она планировала спрятать в тайниках на территории города.

«Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 300 граммов», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день по данному факту проводится расследование.

Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.