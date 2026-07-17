В сиянии литературной славы

Немногие исторические личнос­ти удостаиваются того, чтобы прожить еще одну жизнь на страницах книг. Бауыржан Момышулы принадлежит к их числу. Яркий образ талантливого полководца стал источником вдохновения для многих литераторов, стремившихся раскрыть масштаб его воинского подвига и глубину нацио­нального характера.

Без сомнения, наиболее известным из посвященных Бауыржану Момышулы произведений является знаменитая тетралогия Александра Бека «Волоколамское шоссе». О книге, задуманной писателем как художественная хроника битвы за Москву, в нашей стране слышал, наверное, каждый. Хорошо знают ее и за рубежом. Еще в 1959 году, работая над новыми повестями тетралогии (в законченном виде она будет опубликована тремя годами позже), Бек писал: «Волоколамское шоссе» получило признание читателей и в переводах обошло, кажется, все континенты. Для меня высокая награда и честь то, что книгу взяли на вооружение молодые революционные армии социалистических стран».

Это свидетельствовало о высоких художественных качествах, которые делали повествование точным и правдивым, а также о вдохновляющей силе примера главного героя книги. По «Волоколамскому шоссе» военный опыт советского народа изучали солдаты Кубы, ГДР, Китая, а также Израиля и Финляндии. Команданте Кубинской революции Рауль Кастро рассказывал писателю Сергею Смирнову: «Самой любимой книгой наших офицеров и солдат стало «Волоколамское шоссе» Александра Бека – она выдержала уже несколько изданий. Ведь для нас это не только талантливое художественное произведение, а настоящий учебник жизни. Там так хорошо показано превращение гражданских людей в настоящих военных, в боевых солдат. Мы взяли эту книгу на вооружение, и каждый командир роты обязан иметь ее при себе вместе с уставом, изучать и читать вслух бойцам».

В своем произведении писатель стремился раскрыть в образе Момышулы наи­более характерные черты сражающегося народа. «Мир хочет знать, кто мы такие, – писал Александр Бек. – Восток и Запад спрашивают: кто ты, советский человек?» И Бауыржан Момышулы, с которым писатель познакомился в 1942 году, виделся ему, если можно так выразиться, живым ответом на этот вопрос. На примере тетра­логии мы можем наблюдать уникальную диалектическую связь исторической личности и художественного образа, когда конкретный человек предстает не только как исключительный, самобытный характер, но и как персонализированное воплощение целого народа и своего времени. Судьба реальной личности становится основой для создания обобщенного, собирательного образа. В данном случае – это образ советского офицера, полководческий талант которого рождается непосредственно в схватках с врагом. Бек справедливо полагал, что героя, способного стать символом отваги, мужества и патриотизма, не нужно выдумывать. Такие герои уже рождены самой реальностью. И потому читатель книги видит Момышулы не простым хроникером подвигов Панфиловской дивизии, а их деятельным участником, в судьбе которого наиболее явственно преломилась судьба Родины.

По словам критика Виктора Перцова, образ офицера-казаха впервые в мировой военной литературе «раскрыл перед нами тайну выработки творческого самочувствия победителя». Бауыржан Момышулы как литературный герой дорог тем, что демонстрирует читателю не только свои командирские навыки, но и особую нравственную силу, духовное превосходство над фашистами и их человеконенавистнической идеологией. Беку удалось создать сложный психологический портрет советского офицера на фоне суровых реалий военного времени, которые теснейшим образом связаны с динамикой и логикой развития характеров всех персонажей книги. Бауыржан Момышулы выступает в ней полномочным представителем своего народа, выражает его лучшие черты и качества. Национальное в произведении тесно переплетено с интернациональным, и глубоко самобытный характер полководца выразительно раскрывается через его принадлежность к многонацио­нальной семье защитников Отечества.

Конечно, не только Бек выводил образ Момышулы в своих произведениях. Одним из первых, в 1942 году, это сделал выдающийся казахский поэт Абдильда Тажибаев. В его стихотворении «Великан» отважный герой-панфиловец уподобляется батыру из древней легенды, которую лирический герой слышал в детстве:

Жила недалеко от нас

Старушка. Сидя на ковре,

Она ткала чудесный сказ

О воине-богатыре.

Любил он смельчаков детей.

Он их спасал из вод речных,

Он вырывал их из когтей

Лохматых коршунов степных.

Мы жадно слушали рассказ

О великане дальних стран.

Его искали мы не раз

И звали: «Где ты, великан?»

Встретившись с Момышулы уже во время войны, герой стихотворения обнимает его. Встрече старых друзей не могут помешать ни разрывавшиеся вокруг снаряды, ни пролетавшие мимо них пули. Они с упоением вспоминают былые годы, после чего овеянный немеркнущей славой воин снова спешит в атаку:

Мы детство вспомнили с тобой,

Ковыльную степную ширь,

И, попрощавшись, в грозный бой

Ты вновь уходишь, богатырь.

Стоит отметить, что на русском языке стихотворение Тажибаева зазвучало в блис­тательном переводе Самуила Маршака, которому удалось в точности передать колоритный образ национального героя, сохранить эпический тонус и метафоричность повествования. Личность Бауыржана Момышулы в «Великане» воп­лощает народный идеал защитника, чья физичес­кая сила неотделима от душевного благородства, любви к Родине и постоянной готовности к самопожертвованию.

Стихи, посвященные «стальному

Бауыржану», есть и у Сабита Муканова (на русский язык они переведены Игорем Ляпиным). В них классик казахской литературы пишет о воинской славе талантливого полководца, его тактическом искусстве, самобытности национального характера, о том месте, которое Момышулы по праву занимает в строю легендарных героев войны. Свое­образно эти строки перекликаются со стихотворением Тажибаева. Не подвергая сомнению созданный поэтом образ бесстрашного батыра-великана, Муканов своими строками высвечивает не менее привлекательные качества его личности – естественную простоту и народность:

Мне лестно услышать, что он великан,

Что темную силу поверг,

Но перед глазами всегда Бауыржан –

Простой, дорогой человек.

Большое внимание на страницах своей книги «Подмосковный караул» уделил Бауыржану Момышулы известный писатель и журналист-международник Александр Кривицкий, благодаря которому весь мир в свое время узнал о подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев. В образе талантливого полководца Кривицкий также нашел продолжателя ратных подвигов легендарных батыров, которые лежали в основе казахского военного искусства. В то же время он – офицер новой формации, который обогатил национальные воинские традиции, прочно связав их с мировым опытом и требованиями современной войны, причем не только технического или стратегического, но и психологического порядка.

Из книги Кривицкого читатель впервые узнал о некоторых афоризмах Момышулы, которые стали плодом его длительных раздумий о природе высоких военных и нравственных качеств своих современников. Вот лишь некоторые из них: «Героизм – это не дар природы, а результат сознательного принуждения самого себя идти навстречу опасности для выполнения долга патриота», «Смелость есть сочетание расчета с риском», «Ловкость – результат быстрого мышления и дисциплинированного послушания мускулов молниеносной мысли», «Лихость есть сочетание смелости и ловкос­ти», «Тот, кто не уважает свою нацию и не гордится ею (а гордиться есть чем у каждой нации), тот безусловный подлец и бродяга». В будущем – по мере публикаций извлеченных из архива произведений Момышулы – эти афоризмы станут широко известными. Кривицкий же дал читателям возможность еще лучше узнать благородного сына степей, имя которого золотыми буквами вписано в летопись героических подвигов советского народа в Великой Отечественной войне.

Писал о Момышулы в своем знаменитом романе-диалоге «Истина и легенда» народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии КазССР Азиль­хан Нуршаихов. Созданный им образ позволяет глубже проникнуть в истоки народной славы легендарного батыра: «Не меньше ста акынов, писателей, журналистов, ученых посвятили и до сих пор посвящают ему стихи, очерки, статьи, исследования. А сколько легенд – при жизни! – сложил о нем казахский народ. Разве же не удивительна его судьба? Да, счастлив должен быть батыр, имя которого прославляют в народе, а жизнь воспевают, превращая его в легенду!»

О беседах с прославленным полководцем и своим близким другом рассказывал Дмитрий Снегин в повести «Открытый всем». Примером гражданского мужества и литературным мастерством Бауыржана Момышулы восхищался известный казахстанский и российский прозаик Николай Кузьмин: «С полковником Бауыржаном Момышулы меня связывали близкие отношения. Красивый, статный, настоящая военная косточка, Бауыржан почти всю свою жизнь связал с любимой армией: превосходно воевал, преподавал в академии, затем начал писать. Свой первый рассказ «Спина» он принес в журнал «Простор», и я без промедления благословил его в набор. Произведение автора-казаха было написано превосходным русским языком».

Рассматривая личность выдающегося писателя и полководца через приз­му посвященных ему произведений, литературовед Илеукен Габдиров писал: «Мы можем утверждать, что образ Бауыржана Момышулы по праву является одним из ярких национальных характеров, отличающихся интернациональным содержанием и приобретших мировую известность». И сегодня мы вновь и вновь обращаемся к этому образу, чтобы отыс­кать ответы на волнующие вопросы современности. Имя Баурыжана Момышулы стало символом эпохи. И пока книги о нем продолжают читать, переиздавать и переводить на новые языки, продолжается и его особая – литературная – жизнь, столь же значительная и долговечная, как жизнь историческая.