В СКО начали бетонировать дамбы

Паводки,Строительство
35
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Бетонные укрепления должны уменьшить риск повторения прошлогодних испытаний

Фото пресс-службы акимата СКО

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области активно идет реконструкция защитных сооружений. Теперь земляные и глиняные дамбы здесь начали укреплять армированным бетоном. Этот этап станет ключевым в защите от весеннего подтопления, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В прошлом году вода не раз испытывала защитные сооружения на прочность. Порой насыпи не выдерживали давления волн, давали протечку, поэтому коммунальщикам и спасателям то и дело приходилось укреплять берега камнями, пленкой и даже тюками соломы, чтобы хоть как-то смягчить удар стихии. Опыт оказался болезненным, но полезным — в этом году подход к строительству кардинально изменили.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов проверил ход работ. По его словам, в селах Тепличное и Прибрежное земляные работы завершаются, начался финальный этап реконструкции - бетонирование дамбы.

- Особое внимание уделяется качеству и срокам выполнения работ, - написал аким области в социальных сетях. - Дал поручение руководству Кызылжарского района держать на постоянном контроле каждый этап строительства. Также держу на контроле вопрос реконструкции участка автомобильной дороги со строительством мостового перехода в селе Прибрежное. Проектная документация готова и проходит государственную экспертизу. Строительно-монтажные работы планируем начать в следующем году.

Бетонные укрепления должны значительно повысить устойчивость защитных сооружений и уменьшить риск повторения прошлогодних испытаний. Местные жители надеются, что новая весенняя вода не навредит их домам и хозяйственным постройкам.

 

#паводки #СКО #дамбы

