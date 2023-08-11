В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны
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Алия Садыкова
По словам режиссера, автором идеи этой картины стала Дарига Тналина, первая казашка – профессиональный кинорежиссер (1921–2011), работавшая в годы войны в ЦОКСе – Центральной объединенной киностудии СССР. Многие творческие коллективы из Москвы и Ленинграда были тогда эвакуированы в Алма-Ату. Среди переехавших был и ВГИК, где стали обучаться местные кадры.