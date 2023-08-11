В социальных сетях появился тизер фильма Талгата Теменова «Қара қыз» о девушках – кинооператорах из Казахстана, участницах Великой Отечественной войны

– Как рассказывала Дарига Тналина, семеро девушек-казашек, получив здесь ускоренно специальность кинооператоров, отправились на фронт, – вспоминает Талгат Теменов. – Я об этом узнал от нее еще в студенческие годы. Приезжая на летние каникулы из Москвы, где учился на режиссерском факультете ВГИКа в мас­терской Сергея Соловьева, я работал под ее началом в дубляжном цехе «Казахфильма».

Эта мощная женщина с басовитым прокуренным голосом общалась и дружила со всеми великими. Шакен Айманов, который называл ее не иначе как ТналиноВ, Султан Ходжиков, Георгий Чухрай, Сергей Параджанов, Тенгиз Абуладзе, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Борис Андреев, Петр Алейников... Еще до встречи с великим Федерико Феллини на МКФ в Москве она в своем фильме «Далеко в горах», сама того не подозревая, работала по его методу: массовку играли люди с улицы в собственной одежде. Для фильма «Далеко в горах», где она была вторым режиссером, на Зеленом базаре Алма-Аты отобрали типаж – людей в замызганной одежде, которые должны были изображать басмачей. Это, как говорила она, вышло «дешево, быстро, а главное – правдоподобно».

Однажды я помогал ей с дубляжом воен­ной картины «Фронт в тылу врага», где вместе с Вячеславом Тихоновым играл наш Ануар Боранбаев. И вдруг она сказала: «Как жаль, что наши не умеют снимать такие фильмы, а ведь есть великолепный сюжет – о наших девчатах, семерых казашках, которые, выучившись на кинооператоров, ушли на фронт, но ни одна из них не вернулась». Вспоминая сейчас то общение с Дарига-апай, понимаю, что вместе с ней ушла и эта история. Я по молодости или по глупости и легкомыслию пропустил эту важную информацию мимо ушей. А сейчас, у кого ни спроси и сколько ни ройся в архивах, нигде нет информации о том, что это были за девочки, у кого они обучались. Но эта история абсолютно реальна, на фронте не хватало кадров, и девушек наряду с парнями отправляли не только санитарами, медсестрами и связистами, но и кинооператорами.

Штрих из биографии первой казашки – кинорежиссера Дариги Тналиной. Получив в 1953 году второе высшее образование во ВГИКе (первое – до войны, актерское, второе – режиссерское), осталась на «Мосфильме» вторым режиссером. В 1964 году она собиралась вместе с Абрамом Роомом снимать картину «Муса Джалиль», но в Казахстане сын оканчивал школу. Когда она уехала учиться, он остался в семье брата, проживавшего в селе Вишневка (сейчас поселок Аршалы) Акмолинской области. Ехать в Москву юноша категорически отказался.

– Он считал, что я его бросила, – рассказывала режиссер. – Поступил в Алма-Ате в политехнический, а мне пришлось бросить в Москве все: друзей, работу, квартиру – и с повинной головой идти на «Казахфильм». Здесь меня приняли даже не прохладно – очень плохо. Ни одна из моих режиссерских задумок не воплотилась в жизнь. Словом, творческая судьба у меня на родине не сложилась, но я не могла оставить сына. У меня ведь характер не сахар, и жизнь, следовательно, не мед. После работы в Москве я увидела, что актеры здесь не работают над собой. Чтобы разбудить в них эмоции, я громко ругалась на съемочной площадке. Делая так, я подражала Ивану Александровичу Пырьеву. Он говорил, что, доведя актеров до белого каления, потом лепит из них желаемые образы. Я хотела повторить то же самое со своими казахами, но не получилось. Они протестовали, а я уходила с площадки неудовлетворенной.

Фильм «Сплав» окончательно расставил все точки. Сценарий этой картины написал Ильяс Есенберлин. Он очень хотел, чтобы «Сплав» снимала именно я. Разрешение на съемки было получено. Но когда художественный руководитель киностудии Шакен Айманов заявил, что ученых-атомщиков будут играть Каныбек Байсеитов и Сабира Майканова, я ответила ему, что этого не будет. Да, это великие актеры, но они не вписывались в мое режиссерское видение. Сказала, что буду искать актеров по всему Союзу. Возможно, это будут не казахи. Мы с Аймановым спорили десять дней. В итоге я выбросила сценарий и ушла на дубляж. Перевела около двух тысяч фильмов и тем самым приобщила свой народ к мировой культуре.

В фильме «Қара қыз», автором идеи которого Талгат Теменов считает Даригу Тналину, снимались в основном дебютанты.

– Трейлер картины на Каннском кинофестивале этого года был очень тепло принят, – говорит режиссер. – Мы планируем также участвовать в МКФ в Торонто (Канада), Сан-Себастьяне (Испания), Токио и Сингапуре. Это фильм о дружбе и любви на фоне войны, в нем нет отрицательных героев, но в любом случае зрителя ждет хорошая картина.

В главных ролях заняты молодые актеры Нурай Сактапова и Ерлан Кулмурзин. Также в фильме играют известные актеры Дулыга Акмолда, Медгат Умиралиев и другие. Съемки «Қара қыз» прошли в прошлом году на территории Северо-Казахстанской области, в пригородах Петропавловска, и селе Акши Алматинской области. Саунд­треком к картине станет композиция «Қарағым-ай», которую специально для фильма исполнит Димаш Кудайберген.

Талгат Теменов сообщил, что в отечест­венный прокат его картина выйдет глубокой осенью или же в начале следую­щего года.