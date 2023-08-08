В срок и без халтуры

В текущем году в Туркестанской области планируется построить и ввести в эксплуатацию 20 школ, шесть из которых по графику выполнения работ должны открыть свои двери к 1 сентября. На строительство 33 школ и дополнительных корпусов перегруженных учебных заведений, возведение которых завершится в этом году, предусмотрено 23,6 млрд тенге.

По словам руководителя управления строительства Туркестанской области Тохтара Усубалиева, новые школы, каждая из которых рассчитана на 300 мест, появятся к началу нового учебного года в Сарыагашском и Сайрамском районах, на 150 мест – в Тюлькубасском районе, на 200 мест – в городе Арысе. К этому же времени должны сдать в эксплуа­тацию дополнительное здание на 300 мест к школе № 46 им. Абая в Келесском районе. В новом корпусе разместится также школа-интернат на 700 мест с общежитием на 500 мест в Туркестане.

Все объекты находятся под конт­ролем местных и областных влас­тей. В отношении подрядчиков, недобросовестно исполняющих свои обязанности, со стороны управления приняты меры и наложены штрафы.

Текущий и капитальный ремонт в школах региона также необходимо завершить до 1 сентября. По информации руководителя управления образования Туркестанской области Динислама Болатханулы, в регионе функционируют 1 275 образовательных учреждений. В позапрошлом году капитальный ремонт провели в 13 школах, в 2022-м – в 16. На этот год предусмотрены средства из бюджета на проведение капитального ремонта 20 образовательных учреж­дений. Весь объем запланированных работ завершен пока только в четырех школах. Одиннадцать школ будут готовы к Дню знаний. Финансирование и ремонт пяти школ переходят на 2024 год.