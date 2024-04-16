В США горит завод артиллерийских боеприпасов

На месте происшествия работают экстренные службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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В Пенсильвании на крупном военном заводе артиллерийских боеприпасов произошел пожар, сообщает Atlas News со ссылкой на свидетелей.

Однако пока не ясно, что стало причиной инцидента.

Завод производит артиллерийские и другие боеприпасы для американской армии, его управляющей компанией является Dynamics-Ordnance and Tactical Systems. Предприятие считается одним из крупнейших американских производителей 155 мм снарядов.