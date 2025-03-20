В США сообщили о закрытии Минобразования

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Республиканец обвиняет ведомство в бюрократии и призывал упразднить его еще во время своей предвыборной компании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Указ обяжет министра образования Линду МакМэхон «принять все необходимые меры» для содействия закрытию департамента «и возвращения полномочий в сфере образования штатам».

Трамп неоднократно призывал закрыть Минобразования США. В декабре 2024 года — еще во время своей предвыборной кампании — он пообещал упразднить ведомство, обосновывая это тем, что деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию. Функции ведомства, считает Трамп, могут выполнять департаменты на уровне штатов.

WSJ отмечает, что попытки закрыть департамент или передать его функции другим организациям без одобрения Конгресса могут вызвать у администрации Трампа юридические проблемы.

Департамент образования распределяет федеральные гранты, в том числе направленные на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей, ведет надзор за программой студенческих кредитов и за соблюдением прав учителей и школьников.

По словам президента Национальной ассоциации образования Бекки Прингл, указ Трампа может «нанести ущерб всем студентам, увеличив размеры классов, сократив программы профессиональной подготовки, сделав высшее образование более дорогим и недоступным».

Распоряжение о закрытии ведомства готовили с момента инаугурации Трампа.

Позднее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников министерства сообщил о сокращении штата почти на 50% в течение 90 дней начиная с 11 марта. Такое решение было принято в связи с угрозой закрыть ведомство, в котором работают около 4,4 тыс. сотрудников.