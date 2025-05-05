В США вводят пошлины на иностранные фильмы

Кино,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп сделал соответствующее заявление

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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.

Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии.

«Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности», - добавил президент.

#США #пошлины #Трамп #Голливуд #киноиндустрия

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