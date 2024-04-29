В США женщина беременела 15 лет подряд в надежде родить дочь

США, Lifestyle
97
Айман Аманжолова
[email protected]

Ялансия Розарио из штата Техас впервые стала матерью сына в 2009 году и с тех пор родила еще 8 мальчиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Однако женщина не собиралась прекращать заводить детей, так как всегда хотела дочь. В последнюю беременность женщина узнала, что родит двойню. Женщина надеялась, что близнецы окажутся разнояйцевыми, что увеличило бы шансы на появление дочери. Она была счастлива, когда ее ожидания оправдались, сообщает The Sun.

 Недавно Розарио стала матерью сына и дочери.

«Когда я увидела свою девочку, то не могла поверить, что произношу слова "моя дочь". Я была очарована ей, она просто идеальна», — утверждает женщина.

Мать 11 детей призналась, что хотела бы, чтобы у ее дочери была младшая сестра. Однако она счастлива, что у девочки столько старших братьев.

Женщина поделилась радостной новостью в соцсетях и получила много поздравлений. Многие комментаторы написали, что тоже мечтают о дочери, и история Розарио вселила в них надежду на появление девочки. Однако некоторые пользователи удивились упорству женщины и посчитали, что ей не стоило рожать такое количество детей лишь ради того, чтобы стать матерью девочки.

#США #женщина #беременность #дочь

Популярное

Все
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Айгерим Сарыбай завоевала путевку на парижскую олимпиаду
Дело Бишимбаева: подсудимых не доставили в суд
В СКО водитель сбил полицейского насмерть
Стендовая стрельба: Эдуард Ещенко квалифицировался на ОИ-2024
Новый мусорный полигон горел в Актобе
«Кредитные» мошенники активизировались на фоне паводков в СКО
14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
ТОП-25 востребованных профессий до 2030 года
«Деньги выделены, продукции нет» – мажилисмен назвал компании, получающие деньги от фондов развития
Полиция проверила рынки Алматы
640 млн тенге взыскали с Экибастузской ГРЭС-2
Территории с риском ЧС включили в новый генплан Алматы
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в майские праздники
Свыше 40 млрд тенге незаконных активов дополнительно обратили в доход государства
ИБР выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственных проектов в Казахстане
Как оплатить ОСМС при длительном отпуске
СКО: пик паводка в области пройден
Около $35 млрд выделят власти Дубая на расширение аэропорта Аль-Мактум
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву
Будут эксперименты – придут и достижения
Какая помощь нужна аграриям от ученых
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
Телеканалу КТК вынесли предупреждение за публикацию изображения присяжных по делу Бишимбаева
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло на юге Китая
137-е заседание казахстанско-российской демаркационной комиссии прошло в Алматы
Казахстан принял участие в 80-й сессии ЭСКАТО
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК

Читайте также

Около $35 млрд выделят власти Дубая на расширение аэропорта…
Эмма Стоун хочет, чтобы люди называли ее настоящим именем
В США четыре женщины заразились ВИЧ в салоне красоты
Продажу мороженого и пиццы после полуночи хотят запретить в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]