В Стамбуле в перестрелке в кафе погибли 3 человека

5 человек получили ранения, 2 из них серьезные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Mücahit Türetken

Вооруженный конфликт произошел между двумя группами в кафе в Ускюдаре из-за ссоры между детьми сторон.

По мере того, как ссора обострилась, в кафе начался вооруженный конфликт, который выплеснулся на улицу.

Стало известно, что состояние 2 пострадавших, которые были доставлены в близлежащие больницы, тяжелое.

У родственников погибших в конфликте случился нервный срыв и им была оказана помощь в машинах скорой помощи на месте происшествия.

Полицейские бригады, принявшие усиленные меры безопасности в окрестностях, перекрыли улицу и проспект, где произошло столкновение.

В заявлении администрации губернатора Стамбула говорится, что ссора между двумя группами в кафе на улице Аязма в районе Ускюдар Уналан переросла в вооруженный конфликт около 20.10.

Расследование инцидента продолжается.