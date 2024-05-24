В Стамбуле в перестрелке в кафе погибли 3 человека

5 человек получили ранения, 2 из них серьезные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу
Вооруженный конфликт произошел между двумя группами в кафе в Ускюдаре из-за ссоры между детьми сторон.
По мере того, как ссора обострилась, в кафе начался вооруженный конфликт, который выплеснулся на улицу.
Стало известно, что состояние 2 пострадавших, которые были доставлены в близлежащие больницы, тяжелое.
У родственников погибших в конфликте случился нервный срыв и им была оказана помощь в машинах скорой помощи на месте происшествия.
Полицейские бригады, принявшие усиленные меры безопасности в окрестностях, перекрыли улицу и проспект, где произошло столкновение.
В заявлении администрации губернатора Стамбула говорится, что ссора между двумя группами в кафе на улице Аязма в районе Ускюдар Уналан переросла в вооруженный конфликт около 20.10.
Расследование инцидента продолжается.