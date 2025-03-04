В столице готовятся к паводковому периоду
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Коммунальными службами Астаны проведены масштабные работы по уборке снега и очистке ливневых систем, что является важной частью подготовки к паводковому периоду, сообщает официальный сайт столичного акимата. В общей сложности вывезено более 6,5 млн кубометров снега, очищено 51 200 погонных метров арычно-лотковых сетей, промыто более 19 тыс. погонных метров коллекторов, а также вывезено 1 262 тонны ила. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана специальная группа гражданской защиты.