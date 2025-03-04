В столице готовятся к паводковому периоду

Свежий выпуск
5
Асель Муканова
редактор отдела информации и права

Коммунальными службами Астаны проведены масштабные работы по уборке снега и очистке ливневых систем, что является важной частью подготовки к паводковому периоду, сообщает официальный сайт столичного акимата. В общей сложности вывезено более 6,5 млн кубометров снега, очищено 51 200 погонных метров арычно-лотковых сетей, промыто более 19 тыс. погонных метров коллекторов, а также вывезено 1 262 тонны ила. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана специальная группа гражданской защиты.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особое внимание уделено реконструкции и укреплению гидротехнических сооружений. В частности, на контррегуляторе уже проведена расчистка 3,8 км старого русла реки Есиль в районе села Жибек Жолы, завершаются укладка дренажа и строи­тельство сбросного канала в реку Нуру. На озере Майбалык проводится очистка соединительного канала длиной 5,4 км, что позволит улучшить водоотведение и снизить нагрузку на городскую систему во время паводков. В индустриальном парке района «Алма­ты» очищается русло ручья Акбулак и обустраивается обводной канал, что увеличит пропускную способность во время таяния снега. Дополнительно принимаются меры по защите водозаборной насосной станции в районе Тельмана.

#Астана #подготовка #паводок

Популярное

Все
Сто спасенных жизней
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Объединить усилия
Дороги дружбы
Волонтеры поддержали ветеранов
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Оштрафованы за продажу насвая
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В ожидании рекордного подъема воды
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Практически каждая пятая покупка сегодня совершается онлайн
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Волонтеры поддержали ветеранов
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Предоставят реабилитацию
Помогли оформить документы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]