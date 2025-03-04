В столице готовятся к паводковому периоду

Особое внимание уделено реконструкции и укреплению гидротехнических сооружений. В частности, на контррегуляторе уже проведена расчистка 3,8 км старого русла реки Есиль в районе села Жибек Жолы, завершаются укладка дренажа и строи­тельство сбросного канала в реку Нуру. На озере Майбалык проводится очистка соединительного канала длиной 5,4 км, что позволит улучшить водоотведение и снизить нагрузку на городскую систему во время паводков. В индустриальном парке района «Алма­ты» очищается русло ручья Акбулак и обустраивается обводной канал, что увеличит пропускную способность во время таяния снега. Дополнительно принимаются меры по защите водозаборной насосной станции в районе Тельмана.