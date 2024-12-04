В столице начали выпускать макароны без глютена

В последние годы все чаще приходится слышать о заболевании «целиакия» – непереносимости глютена, от которой страдают около 1% людей в мире. Разумеется, проблем с безглютеновым продовольствием сегодня нет: можно купить не содержащие данный белок и хлеб, и макароны, однако весь этот товар импортный, и многим казахстанцам он не по карману.

– Наша линия по выпуску безглютеновых макаронных изделий – первая в Казахстане, – сообщил, презентуя новое производство, генеральный директор ТОО «Фирма АЛ и КС» Арман Бейсембинов. – До этого на прилавках столичных магазинов была лишь импортная продукция. Сегодня мы производим до 250 килограммов макарон из рисовой, гречневой и кукурузной муки. Изначально наша компания (с января 2017 года. – Прим. авт.) занималась производством комбикормов для сельскохозяйственных животных. В 2020-м мы решили диверсифицировать бизнес – открыли мини-мельницу мощностью 700 килограммов в час. Сначала ТОО наладило выпуск и сбыт сортовой муки: пшеничной хлебопекарной, цельнозерновой, ржаной и пшенично-ржаной, затем взялось за выпуск безглютеновой муки (гречневой, рисовой, кукурузной) под брендом Qazyna. В прошлом году, изучив рынок безглютеновых продуктов, мы приступили к производству макарон.

Компания получила заемные средства от АО «Народный банк Казахстана» в рамках госпрограммы «Даму Өндіріс» при поддержке по инструменту гарантирования через Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Эти средства были направлены на закуп современного оборудования для производства безглютеновых макаронных изделий.

Фонд «Даму» оказал поддержку путем субсидирования процент­ной ставки кредита и предоставления гарантии на недостающую часть залога.

– Субсидирование позволяет предпринимателям снизить процентную ставку по кредиту и, соответственно, уменьшить ежемесячные выплаты, направляя сэкономленные средства на развитие бизнеса, – пояснила директор филиала фонда «Даму» по Астане Светлана Назарюк. – «Даму» также оказывает поддержку МСБ через инструменты гарантирования и льготное финансирование.

Бизнесмены Астаны охотно используют эти возможности, чтобы не только развивать свои предприятия, но и приносить пользу обществу.

По словам Светланы Назарюк, такая поддержка позволяет бизнесу расти, совершенствоваться и выходить на новые рынки, но в ответ государство устанавливает критерии эффективности для соответствующих проектов. Что должен в ответ создать бизнес? Рабочие места, обеспечить налоговые отчисления, увеличить производительность и объемы выручки. Причем это – обязательные условия, и если их не исполнять, то помощь государства будет прекращена, а субсидии придется вернуть.

Большая часть реализуемых в Астане проектов – это истории успеха, яркий пример того, как сотрудничество с государством помогает МСБ воплощать в жизнь намеченные планы. Побывать на предприятии замкнутого цикла «Фирма АЛ и КС» и увидеть процесс приготовления макарон нам удалось во время пресс-тура, организованного фондом «Даму».

В голубых халатах, шапочках и бахилах мы появились в цехе, насыщенном приятным ароматом теста.

…Сначала зерно попадает на мини-мельницу. Часть полученной муки фасуется по бумажным пакетам и отправляется в магазины. Другая часть засыпается в тестомес. Для облегчения формования и прессования тесто слегка нагревают, тогда оно становится пластичнее и податливее. Теплое тесто подается в аппарат, где через матрицы выдавливаются рожки. Отсюда они – теплые, мягкие – «выпрыгивают» и едут по транспортерной ленте на сушку. По пути постоянно обдуваются, благодаря чему не слипаются. Выходя из сушильного аппарата, изделия подаются на медленное охлаждение и уже после этого поступают в упаковочный аппарат. Линию обслуживают три человека.

На предприятии следят за правильностью проведения каждой операции, так как от этого зависит качество готовой продукции. Один из главных приоритетов ТОО «Фирма АЛ и КС», по словам Армана Бейсембинова, качество, поэтому компания использует только отменное сырье и современные технологии.

– Что касается рынка сбыта, то проблем у нас нет. Работаем с крупными торговыми сетями в Астане, сотрудничаем с частными клиентами, успешно развиваем дистрибьюторскую сеть. В ближайшее время планируем выйти на экспорт, чтобы представлять казахстанскую продукцию на международном продовольственном рынке. Активно пользуем­ся господдержкой – получаем субсидии по линии возмещения инвестпроектов. Надеемся, наши планы будут успешно выполнены, – рассказал руководитель ТОО. – Тяжело ли нам конкурировать с импортной продукцией? Да. Но без этого не обойтись, конкуренции мы не боимся.