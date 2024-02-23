В столице тушат пожар в частном доме

По предварительным данным спасателей, горит крыша дома по улице Аксу-Аюлы, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

В ДЧС сообщили, что 16.16 часов пожарные выехали по адресу ул. Аксу-Аюлы. По прибытию уже через 6 минут установлено, что открытым пламенем горит кровля частного дома.

На месте над тушением пожара работают 42 человека личного состава и 9 единиц техники ДЧС Астаны.

Позже, в ДЧС сообщили, что в 17.07 часов пожар локализован, на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет.