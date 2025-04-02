Эта программа продолжит уже начатые реформы в сфере защиты подрастаю­щего поколения от насилия, буллинга и суицидов. Об этой инициативе на IV заседании Национального курултая сообщил Глава государства. Он подчеркнул, что следует уделить особое внимание воспитанию в наших детях нравственных ценностей, патрио­тизма и добропорядочности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уполномоченный по правам ребенка Карагандинской области Ирина Киселева отмечает, что изменения в законодательстве позитивно отражаются на благополучии детей. В частности, в регионе в 2024 году количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних снизилось на 22%. Это внушает оптимизм. Однако в марте в Карагандинской области произошло два случая насилия над детьми. Один – в городе Абае, где отчим «выдал замуж» падчерицу-подростка за 38-летнего мужчину. Другой – в Караганде, где полиция задержала 60-летнего мужчину, который снимал непристойные видеоролики с участием малолетних девочек.

– В Казахстане за последние несколько лет ужесточена ответственность за насилие над детьми. Это, безусловно, важно, – говорит Ирина Киселева. – Но самым главным я считаю профилактику. Важно не допустить, чтобы негативная ситуация с ребенком дошла до крайности, то есть до насилия и вреда здоровью. У нас созданы все условия, чтобы предупредить случаи буллинга, насилия и суициды. В регионе работают комиссии по делам несовершеннолетних, мобильные группы, центры психологической поддерж­ки и поддержки семьи. Они проводят консультации с пострадавшими, тренинги для школьных психологов и социальных педагогов, организуют клубы для подростков, где учат их управлять своими эмоциями.

Ирина Болеславовна считает, что важную роль в профилактике играет привитие общечеловеческих ценностей. Причем в подрастающем поколении их нужно воспитывать, а в душах взрослых – возрождать.

– Глава государства не случайно упомянул воспитательную программу «Біртұтас тәрбие», которая запущена во всех школах с 2024 года, – продолжает защитница прав детей. – В ее основу легли те ценности, на которые должны быть ориентированы и юные, и взрослые граж­дане Казахстана. В их чис­ле – патриотизм, справедливость, ответственность, трудолюбие, соблюдение закона и порядка. Нам, взрослым, пора вспомнить о тех моральных устоях, на которых мы были воспитаны. Мы уважали родителей, ценили дружбу, учитель для нас был непререкаемым авторитетом. Предстоит найти то, что мы растеряли.

Большую часть времени дети проводят в школе. Именно здесь они чаще всего сталкиваются со словесной агрессией, буллингом и физическим насилием. Не находя поддержки у одноклассников или родителей, они замыкаются в себе, впадая в депрессию и даже решаясь на суицид. Серьезная ответственность ложится на класс­ных руководителей, социальных педагогов и психологов. Они должны чутко реагировать на любые изменения в состоянии ученика. Даже синяк или плохое настроение ребенка должны стать поводом для тревоги.

– Каждый работник школы обязан передавать администрации любую негативную информацию об ученике – о его здоровье, психологическом состоянии, ситуации в семье, – отмечает Ирина Киселева. – А директор обязан информировать органы опеки и полицию. Бывают факты укрывательства насилия над детьми, но мы с этим боремся. Руководство школы наказывают в дисциплинарном и даже административном порядке. Да, факты буллинга и насилия негативно влияют на рейтинг учебного заведения. Но нельзя заботиться о репутации школы, когда на кону здоровье и жизнь ребенка.

По словам правозащитницы, в области все реже стали лишать непутевых мам и пап родительских прав. Сотрудники органов опеки понимают, что семья для ребенка – самое важное, поэтому дают взрослым шанс исправиться.

– Сколько бы мы ни говорили о роли школы, все начинается с семьи. Каждый родитель должен понимать, что он – зеркало для своего ребенка. Если мальчик или девочка проявляют агрессию и жестокость, значит, взрослые где-то допустили ошибку, – рассуждает Ирина Болеславовна. – Мамы и папы сегодня много работают, заботясь о благосостоянии семьи, но им нужно находить время и для общения с детьми. Я проводила исследование, сколько времени родители уделяют своим детям. Его результаты неприятно поразили: взрослые общаются с ребенком около десяти минут в день, без учета времени на еду и подготовку домашнего задания. Родители, находите время, чтобы просто поговорить с ребенком по душам! Спросите, как прошел его день, какие радостные события произошли и что его беспокоит. Тогда у вас будет счастливая семья.

Ирина Киселева поддерживает инициативу создания программы «Дети Казахстана». Она, по мнению правозащитницы, должна быть направлена не только на безопасность, создание условий для комфортного обучения, но и на нравственное воспитание подрастающего поколения. Важно, чтобы наши дети стали добропорядочными, трудолюбивыми и созидательными личностями.